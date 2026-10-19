Çankaya Belediyesi, "Okulda Yemek Var" uygulaması kapsamında bu yıl da 12 ilkokulda eğitim gören 1.865 öğrenciye düzenli öğle yemeği desteği sağlıyor. Çocukların sağlıklı gelişimini ve dengeli beslenmesini esas alan proje, aynı zamanda dar gelirli ailelerin bütçesine önemli bir katkı sunuyor.

Yerel yönetimlerin sosyal devlet anlayışıyla hayata geçirdiği projeler, özellikle çocukların gelişimi ve ailelerin ekonomik refahı açısından hayati bir önem taşımaya devam ediyor. Başkentin en köklü ve büyük ilçelerinden biri olan Çankaya Belediyesi, eğitime ve çocukların geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor. Hayata geçirdiği "Okulda Yemek Var" uygulaması ile örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atan belediye, binlerce öğrencinin sağlıklı beslenmesine katkı sunarken ailelerin omuzundaki ekonomik yükü hafifletiyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini savunarak çocukların temel ihtiyaçlara eşit şartlarda erişimini hedefleyen bu uygulama, başkentte büyük bir takdirle karşılanıyor.

12 İlkokulda 1.865 Öğrenciye Düzenli Öğle Yemeği

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminde yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmenin rolü büyükken, artan yaşam maliyetleri ve gıda fiyatları dar gelirli aileleri zor durumda bırakıyor. Bu soruna kalıcı ve insani bir çözüm üretmek amacıyla harekete geçen Çankaya Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yer alan 12 ilkokulda kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Uygulamanın güncel verilerine göre, bu okullarda öğrenim gören toplam 1.865 öğrenciye her gün düzenli olarak sıcak ve besleyici öğle yemeği desteği veriliyor. Uzman diyetisyenlerin denetiminde hazırlanan menüler, çocukların günlük kalori ve vitamin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özenle seçiliyor. Böylece hem çocukların okul başarısı destekleniyor hem de zihinsel gelişimleri için gerekli olan besin değerlerini alabilmeleri sağlanıyor.

Eğitimde Fırsat Eşitliğine Doğrudan Katkı

Çankaya Belediyesi tarafından yürütülen bu proje, yalnızca bir beslenme yardımı olmanın ötesinde eğitimde fırsat eşitliğine yapılan en stratejik yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Günümüzde bazı çocukların ekonomik imkansızlıklar nedeniyle okula beslenmesiz gitmesi veya yeterli gıdaya ulaşamaması, ders başarılarını ve okul motivasyonunu olumsuz etkiliyor.

Belediye, hayata geçirdiği bu uygulama sayesinde tüm çocukların okul ortamında eşit koşullarda bulunmasını ve sınıflar arasındaki ekonomik eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Çocukların karnının tok olması, derslere daha iyi odaklanmalarını sağlarken, okula olan aidiyet duygularını da güçlendiriyor.

Dar Gelirli Ailelerin Bütçesine Can Suyu

Yüksek enflasyon ve artan mutfak masrafları, özellikle çocuklu ve dar gelirli ailelerin bütçesini her geçen gün daha fazla zorluyor. Okul çağındaki çocukların beslenme çantası hazırlama maliyetleri veya okul kantinlerindeki yüksek fiyatlar, aileler için ciddi bir ekonomik külfet oluşturuyor.

"Okulda Yemek Var" projesi, tam da bu noktada ailelerin bütçesine nefes aldırıyor. Çocuğunun öğle yemeği ihtiyacının belediye tarafından karşılandığını bilen veliler, ekonomik açıdan büyük bir rahatlama yaşıyor. Aileler çocuklarının sağlıklı beslendiğinden emin olurken, artan bütçelerini diğer temel eğitim masrafları için kullanabilme imkanı buluyor.

Sosyal Belediyecilik Çalışmaları Devam Edecek

Çankaya Belediyesi yetkilileri, çocukların gelişimini, sağlığını ve ailelerin yaşam koşullarını gözeten sosyal destek projelerine önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edeceklerini belirtiyor. Başkanlık düzeyinde koordine edilen bu tür yardımların yaygınlaştırılması ve daha fazla çocuğa ulaşması için yeni adımların atılması planlanıyor.

Başkentte eğitime ve insana verilen değerin en somut örneklerinden biri olan bu proje, yerel yönetimlerin toplumsal dayanışmadaki rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Çankaya'daki ilkokullarda okuyan 1.865 öğrencinin yüzünü güldüren bu anlamlı destek, hem velilerden hem de eğitimcilerden tam not almaya devam ediyor.