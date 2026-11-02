Çankaya Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Atatürk Sanat Merkezi'nde sahiplerini bulacak. Edebiyatta Hüseyin Ferhad, müzikte ise Turgay Erdener'in ödüle layık görüldüğü gecede, dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla unutulmaz bir konser gerçekleştirilecek.

Çankaya Belediyesi'nin gelenekselleşen ve sanat dünyasında büyük yankı uyandıran organizasyonlarından biri olan Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri, üçüncü kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin aydınlanma ve kültür mührüne adını yazdıran değerli yazar, eleştirmen ve müzikolog Ahmet Say’ın anısını ve sanat vizyonunu yaşatmak amacıyla hayata geçirilen bu anlamlı etkinlik, başkentin kültür sanat takvimine damga vurmaya devam ediyor.

14 Kasım'da Atatürk Sanat Merkezi'nde Buluşma

Sanat ve edebiyat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan 3. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri töreni, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Başkentteki sanatseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu özel gece, hem ödül heyecanına sahne olacak hem de sanatın birleştirici gücünü katılımcılara sonuna kadar hissettirecek.

Yılın Kazananları ve Seçici Kurul Kararı

Ahmet Say’ın akılcı, yenilikçi ve aydınlanmacı kimliğini esas alarak çalışmalarını yürüten Seçici Kurul, 2026 yılı ödüllerinin sahiplerini büyük bir titizlikle belirledi. Müzik dalında Fazıl Say, Görgün Taner, Kadir Dursun, Bülent Evcil ve Çağatay Akyol'dan oluşan kurul; edebiyat dalında ise Ali Cengizkan, Yekta Kopan, Oğuz Demiralp, Aydın Çubukçu ve Fahri Özdemir'den oluşan heyet değerlendirmelerini tamamladı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüller oy birliğiyle şu isimlere verildi:

Müzik Ödülü: Özgün besteleri, nitelikli eserleri ve çağdaş müziğe sunduğu evrensel katkılar nedeniyle besteci ve akademisyen Turgay Erdener 'e takdim edilecek.

Edebiyat Ödülü: Şiir ve deneme sahasındaki nitelikli üretimi, estetik duruşu ve Türk edebiyatına kazandırdığı kalıcı değerler dolayısıyla şair ve deneme yazarı Hüseyin Ferhad'a verilecek.





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Unutulmaz Bir Konser ve Sanat Ziyafeti

Sunuculuğunu ünlü yazar ve seslendirmen Yekta Kopan'ın üstleneceği görkemli gecede, ödül takdim töreninin yanı sıra katılımcılara adeta bir müzik ziyafeti sunulacak. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile başarılı flüt sanatçısı Aslıhan And Say aynı sahneyi paylaşarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca program kapsamında piyanist Turgay Erdener ve solist Selva Erdener de sahne alarak gecenin atmosferini taçlandıracak. Öte yandan ödül kazanan sanatçılara takdim edilecek özel heykelcikler ise usta heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından tasarlandı.

Ücretsiz Biletler 7 Kasım'da Erişime Açılıyor

Kültür ve sanatı halkla buluşturan Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu prestijli etkinliğe katılmak isteyen sanatseverler için bilet detayları da duyuruldu. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, 7 Kasım Cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren bilet.cankaya.bel.tr adresi üzerinden ücretsiz yer fişlerini temin edebilecekler. Sınırlı sayıdaki yer fişleri için yoğun ilgi beklenirken, başkentte sanat dolu bir kasım akşamı geçirmek isteyenlerin ellerini çabuk tutması tavsiye ediliyor.