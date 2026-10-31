Macar mimarların farklı coğrafyalardan aldığı ilhamı konu alan sergi, 3–12 Kasım tarihlerinde Çankaya’daki Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Ücretsiz etkinlik, mimarlıkla seyahat arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Ankara’da kültür gezisi planlayanlar için sergi, yapılara başka bir gözle bakma ve tasarımların ardındaki kültürel karşılaşmaları düşünme fırsatı sunuyor. İşte kasım ayının yeni sergi rotasından ayrıntılar.

Ankara’da kasım ayı için kültür gezisi planlayanlara yeni bir sergi seçeneği geliyor. Macar mimarların farklı coğrafyalardan edindiği ilhamı konu alan sergi, 3–12 Kasım tarihleri arasında Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerle buluşacak. Ücretsiz serginin odağında, mimarların Doğu’ya uzanan yolculukları ve farklı kültürlerle karşılaşmalarının tasarım dünyasıyla ilişkisi bulunuyor.

Serginin konusu, mimarlığı yalnızca tamamlanmış binalar üzerinden düşünmenin ötesine geçmek için bir başlangıç sunuyor. Bir yapının ortaya çıkışında mimarın gördüğü şehirlerin, karşılaştığı yaşam biçimlerinin ve dikkatini çeken ayrıntıların nasıl payı olabileceği, ziyaret boyunca üzerinde durulabilecek sorular arasında yer alıyor.

Bir mimar yolculuktan ne getirir?

Bir şehri gezerken kimi ziyaretçiler meydanlara, kimileri kapılara, pencerelere veya sokakların birbirine bağlanışına dikkat eder. Mimarlık açısından bakıldığında bu ayrıntılar, başka bir yerde geliştirilecek düşüncenin başlangıcı olabilir. Yolculuk, böylece yalnızca bir yerden başka bir yere gitmekten daha geniş bir anlam kazanır.

Macar mimarların Doğu yolculuklarına odaklanan sergi de bu ilişkiyi düşünmeye imkân veren bir konuya sahip. Farklı coğrafyalardan ilham almak, görülen bir biçimi aynen tekrarlamaktan günlük yaşamın nasıl düzenlendiğini anlamaya kadar uzanan sorular doğuruyor. Ziyaretçiler, sergiyi bu sorular eşliğinde değerlendirerek mimarların başka kültürlere hangi merakla yaklaşmış olabileceğini düşünebilir.

“Doğu” fikrine mimarlık üzerinden bakmak

Serginin hikâyesindeki Doğu yolculuğu, ziyaretçi için coğrafya ile kültür arasındaki ilişkiyi sorgulama fırsatı da sunuyor. Farklı şehirleri tek bir başlık altında toplamak yerine, her karşılaşmanın kendine özgü koşullarını düşünmek sergi deneyimini zenginleştirebilir.

Bir mimarın başka bir coğrafyada neyi dikkat çekici bulduğu kadar, bunu kendi birikimiyle nasıl yorumladığı da önem taşıyor. Bu nedenle sergiyi gezerken “Neyi görmüş?” sorusuna “Gördüğünü nasıl anlamlandırmış?” sorusunu eklemek, anlatıyı takip etmek için yararlı bir yaklaşım olabilir.

Mimarlık bilgisi olmadan da gezilebilir mi?

Böyle bir sergiyi değerlendirmek için teknik terimlerle başlamak gerekmiyor. Günlük hayatta kullanılan bir avlu, gölge sağlayan bir geçit ya da bir binanın sokağa açılan cephesi üzerine düşünmek de mimarlıkla bağ kurmanın yollarından biri.

Mimarlığa ilgi duyan öğrenciler ve tasarım meraklıları konuyu mesleki açıdan ele alabilir. Şehir gezilerini sevenler ise gördükleri yerlerden hangi ayrıntıları hatırladıklarını düşünerek sergiyle kişisel bir ilişki kurabilir. Aynı anlatının farklı ziyaretçilerde farklı sorular uyandırması, geziyi birlikte yapanlar için sohbet konusu da oluşturabilir.

Ankara’da ücretsiz sergi arayanlar için tarih ve mekân

Paylaşılan programa göre serginin ziyaret tarihleri 3–12 Kasım, adresi ise Çankaya’daki Zülfü Livaneli Kültür Merkezi. Girişin ücretsiz olması, kasım ayında kültür etkinliği arayanların planına ekleyebileceği bir seçenek sunuyor.

Ziyaret öncesinde merkezin güncel duyurusundan açılış saatini, günlük ziyaret saatlerini ve varsa kapalı olduğu günleri kontrol etmek gerekiyor. Tarih aralığı, serginin her gün aynı saatlerde açık olacağını tek başına göstermiyor. Yol planını bu bilgiler netleştikten sonra yapmak, sergiyi gezmek için yeterli zaman ayırmayı kolaylaştıracaktır.