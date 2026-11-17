Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak ve kadınların haklarına erişimini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir program hazırladı. 12 günlük etkinlik maratonunda; “Şiddetin 3 Dili” söyleşisinden “Sessiz Çığlık” yardım işareti eğitimlerine, psikoeğitim atölyelerinden ücretsiz tiyatro gösterimlerine kadar pek çok buluşma Başkentlilerle buluşacak. İşte Çankaya’da gün gün gerçekleşecek etkinliklerin tam listesi…

Kadınların haklarına erişimini güçlendirmek, şiddetin farklı biçimlerine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak ve dayanışmayı büyütmek amacıyla düzenlenecek etkinlikler, 23 Kasım'da başlayacak. Kasım ayı boyunca devam edecek program kapsamında atölyeler, eğitimler, söyleşiler, tiyatro gösterimleri ve açık alan bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Program, 4 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikle sona erecek.

DAYANIŞMA VE FARKINDALIK ATÖLYELERİ

Etkinlik programı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Bademlidere Çankaya Evi'nde gerçekleştirilecek "Dayanışma İyileştirir" atölyesiyle başlayacak. Aynı gün Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Salonu'nda "Şiddetin 3 Dili" başlıklı söyleşi düzenlenecek. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Cankurtaran'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide, Gelincik Merkezi'nden Av. Aslı Arıhan Koçak, Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yeliz Dede Özdemir ve ABB FOMGET Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Antrenörü Merve Kurtoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

ŞİDDETE KARŞI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

24 Kasım 2026 Salı günü Çankaya Belediyesi parklarında "Sessiz Çığlık" broşürünün dağıtımı ve açık alan bilgilendirme çalışması gerçekleştirilecek. Çankaya Belediyesi Yıldız Yerleşkesi Toplantı Salonu'nda ise "Her Alanda Şiddetle Mücadelede Biz de Buradayız" temasıyla "Sessiz Çığlık" yardım işaretine ilişkin eğitim düzenlenecek. Çankaya Belediyesi Gençlik Evi'nde dijital şiddet ve kadın sağlığı konuları ele alınırken günün tiyatro buluşmasında "Kadınlar, Filler ve Saireler" adlı oyun, Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon'da sahnelenecek.

25 KASIM'DA DAYANIŞMA VE MÜCADELE MESAJI

25 Kasım 2026 Çarşamba günü, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Çankaya Belediye Başkanlığı önünde "Şiddetsiz Bir Yaşamda Ben" temasıyla Kadın Danışma Merkezi tanıtım standı kurulacak. Mustafa Kemal Gürbüz Salonu'nda "Günümüzde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Neresindeyiz?" başlıklı etkinlik düzenlenecek. Kadın Danışma Merkezi'nde ise "Dayanışma İyileştirir" atölyesinin çıktılarının uygulanmasına yönelik çalışma gerçekleştirilecek.

PSİKOEĞİTİM ATÖLYELERİ VE TİYATRO BULUŞMALARI

Program, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu'nda gerçekleştirilecek "Psiko Eğitim" atölyesiyle devam edecek. 27 Kasım 2026 Cuma günü ise Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde bir diğer "Psiko Eğitim" atölyesi düzenlenecek.

29 Kasım 2026 Pazar günü Türkan Saylan Nikâh Salonu'nda "Sonra" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Tuzluçayır Kadınlarının hazırladığı forum tiyatro denemesi, kadınların deneyimlerini ve dayanışma mücadelesini sahneye taşıyacak.

MÜCADELE VE DAYANIŞMA ARALIK AYINDA DA SÜRECEK

Çankaya Belediyesi'nin 25 Kasım etkinlikleri, aralık ayında da devam edecek. 4 Aralık 2026 Cuma günü Karapınar Çankaya Evi'nde "Aile İçi Şiddetle Mücadele Mekanizmaları" başlıklı bilgilendirme etkinliği gerçekleştirilecek.

Çankaya Belediyesi, kadınların şiddetten uzak, eşit ve özgür bir yaşam sürmesi için yürüttüğü çalışmalarla toplumsal farkındalığı artırmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Eşitliğin Kalbi Çankaya, kadınların yaşamın her alanında eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam hakkını savunmaya devam ediyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlik programı şöyle:

23 Kasım 2026 Pazartesi

13.00-15.00

"Dayanışma İyileştirir" Atölyesi

Yer: Bademlidere Çankaya Evi

18.30-20.30

"Şiddetin 3 Dili" Söyleşisi

Yer: Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Sabahattin Ali Salonu

Moderatör: Prof. Dr. Özlem Cankurtaran

Konuşmacılar: Av. Aslı Arıhan Koçak, Dr. Yeliz Dede Özdemir, Merve Kurtoğlu

24 Kasım 2026 Salı

10.00-12.00

"Sessiz Çığlık" Broşür Dağıtımı ve Açık Alan Bilgilendirmesi

Yer: Çankaya Belediyesi Parkları

13.30-15.30

"Her Alanda Şiddetle Mücadelede Biz de Buradayız" Temasıyla "Sessiz Çığlık" Yardım İşareti Eğitimi

Yer: Çankaya Belediyesi Yıldız Yerleşkesi Toplantı Salonu

18.00-20.00

Dijital Şiddet ve Kadın Sağlığı

Yer: Çankaya Belediyesi Gençlik Evi

20.00

"Kadınlar, Filler ve Saireler" Tiyatro Oyunu

Yer: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi, Mavi Salon

25 Kasım 2026 Çarşamba

10.00-18.00

"Şiddetsiz Bir Yaşamda Ben" Kadın Danışma Merkezi Tanıtım Standı

Yer: Çankaya Belediye Başkanlığı Önü

10.00-12.00

"Günümüzde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Neresindeyiz?"

Yer: Mustafa Kemal Gürbüz Salonu

14.00-16.00

"Dayanışma İyileştirir" Atölye Çıktılarının Uygulanması

Yer: Kadın Danışma Merkezi

26 Kasım 2026 Perşembe

14.00-16.00

"Psiko Eğitim" Atölyesi

Yer: Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Gülten Akın Salonu

27 Kasım 2026 Cuma

14.00-16.00

"Psiko Eğitim" Atölyesi

Yer: Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

29 Kasım 2026 Pazar

17.00-18.00

"Sonra" – Tuzluçayır Kadınlarından Bir Forum Tiyatro Denemesi

Yer: Türkan Saylan Nikah Salonu

4 Aralık 2026 Cuma

13.30-15.00

Aile İçi Şiddetle Mücadele Mekanizmaları

Yer: Karapınar Çankaya Evi

Haber görseli

Haber görseli