Ankara’da ev, iş yeri ve arsa sahipleri için emlak vergisinin ikinci taksit dönemi kasım ayında başlayacak. Ödemesini iki taksite bölen mükelleflerin son günü kaçırmaması gerekiyor. Peki, borç hangi belediyeye yatırılacak, internetten nasıl sorgulanacak? İşte 2026 takvimi, Çankaya’dan Keçiören’e kullanılabilecek belediye hizmetleri ve ödeme öncesinde dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ile temel bilgiler.

Ankara’da konut, iş yeri, arsa veya arazi sahibi olanlar için 2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksit dönemi yaklaşıyor. Ödemesini iki taksite bölen mükellefler, kalan taksiti 1–30 Kasım 2026 tarihleri arasında ödeyebilecek. Son gün 30 Kasım Pazartesi olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgilendirmesine göre emlak vergisinin ilk taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksiti ise kasım ayında ödeniyor. Vergi, taşınmazın kayıtlı olduğu ilgili belediyeye yatırılıyor.

Yıllık Verginin Tamamını Ödeyen Yeniden Ödeme Yapacak Mı?

Yılın ilk döneminde 2026 yılına ait emlak vergisinin tamamını peşin ödeyenler, aynı verginin ikinci taksitini yeniden ödemez. Bununla birlikte geçmiş yıllardan kalan başka bir borç veya farklı bir taşınmaza ilişkin yükümlülük bulunup bulunmadığı belediye kayıtlarından kontrol edilebilir.

İlk taksiti ödemiş ancak yıllık borcun tamamını kapatmamış mükelleflerin ise kasım ayındaki ikinci taksit tutarına bakması gerekiyor. Ödeme ekranında verginin yılı, taksit bilgisi ve taşınmaz kaydı kontrol edildikten sonra işlem tamamlanmalı.

Ankara’da Vergi Hangi Belediyeye Ödenecek?

Temel ölçüt, mülk sahibinin yaşadığı ilçe değil, taşınmazın kayıtlı olduğu belediye. Örneğin Keçiören’de oturan bir kişinin Çankaya’daki konutuna ilişkin emlak vergisi, taşınmazın kaydı Çankaya Belediyesi’ndeyse o belediye üzerinden takip edilecek.

Farklı ilçelerde birden fazla taşınmazı bulunanların da her bir taşınmazın bağlı olduğu belediyedeki kayıtlarını ayrı kontrol etmesi gerekebilir. Ödeme kanalları belediyeye göre değişebildiğinden, doğrudan ilgili belediyenin resmî hizmetleri kullanılmalı.

İlçe Belediyelerinde Borç Nasıl Sorgulanır?

e-Devlet Kapısı’nda Ankara’daki bazı ilçe belediyeleri için “Borç İşlemleri” hizmeti bulunuyor. Örneğin Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Altındağ belediyelerinin hizmetleri e-Devlet aramasında listeleniyor. Yenimahalle Belediyesi de e-Devlet’te “Borç İşlemleri” hizmeti sunuyor.

Mükellefler e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne ilgili belediyenin adını ve “Borç İşlemleri” ifadesini yazarak hizmete ulaşabilir. Ekranda sunulan sorgulama ve ödeme seçenekleri belediyeye göre farklılık gösterebilir. İşlem sırasında taşınmaz veya sicil bilgisiyle ilgili bir sorun görülürse belediyenin mali hizmetler biriminden destek alınabilir.

Çankaya’da E-Belediye ve Vezne Seçeneği

Çankaya Belediyesi, e-Belediye ödeme sistemi üzerinden emlak vergisi işlemlerinin yapılabildiğini duyuruyor. Belediye ayrıca vergi danışma hattı olarak 444 06 01 numarasını paylaşıyor.

Çevrim içi işlem yapmak istemeyenler, taşınmazın bağlı olduğu belediyenin vezne ve varsa diğer tahsilat kanallarını öğrenebilir. Çankaya Belediyesi’nin açıklamasında semt vergi büroları ve anlaşmalı ödeme kanallarına ilişkin bilgiler de bulunuyor.

Emekliler ve Tek Konutu Olanlar Ne Yapmalı?

Bazı mükellefler, koşulları sağlamaları hâlinde indirimli bina vergisi oranından yararlanabiliyor. Ancak emekli olmak veya tek konut sahibi olmak, her durumda başka bir inceleme yapılmadan otomatik muafiyet uygulanacağı anlamına gelmiyor. Taşınmazın ve kişinin durumu ilgili mevzuat şartlarıyla birlikte değerlendiriliyor.

Muafiyet ya da indirim hakkı olabileceğini düşünenlerin, taşınmazın kayıtlı olduğu belediyeye başvurarak durumunu ve istenen belgeleri öğrenmesi gerekiyor. Arsa ve iş yerleriyle konutlara ilişkin koşulların da birbirinden farklı olabileceği dikkate alınmalı.

Son Ödeme Tarihi Kaçırılırsa Ne Olur?

GİB’in açıklamasına göre emlak vergisi süresinde ödenmezse geciken taksit için gecikme zammı hesaplanıyor. Bu nedenle borç sorgulanırken yalnızca asıl vergi tutarına değil, ekranda yer alan varsa gecikme tutarına da bakılmalı.