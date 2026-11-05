UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde İskoç devi Celtic’e konuk oluyor. Avrupa arenasında yoluna namağlup devam eden siyah-beyazlılar, Celtic Park’ın atmosferinde galibiyet arayacak. Bu akşam TSİ 23.00’te başlayacak heyecan dolu karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 sıra hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, organizasyonun 4. haftasında zorlu İskoçya deplasmanına çıkıyor. Glasgow şehrinin simge mekanlarından biri olan Celtic Park'ta oynanacak kritik müsabakada siyah-beyazlı ekip, rakibini devirerek deplasmandaki puan kayıplarına son vermeyi amaçlıyor. Temsilcimiz, geride kalan 3 haftada topladığı 7 puanla 8. sırada yer alırken; henüz puanla tanışamayan ev sahibi Celtic ise 35. basamakta bulunuyor. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christof Günsch ile Marco Achmüller üstlenecek.

Vincenzo Italiano: "Konsantrasyonumuz Üst Seviyede Olacak"

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, zorlu rotasyona dikkat çekerek kadroda hamleler yapabileceğinin sinyalini verdi. Lig ile Avrupa dinamiklerinin farklı olduğuna değinen İtalyan çalıştırıcı, "Celtic'in henüz puanı olmaması bizi yanıltmamalı. Aksine oldukça hırslı ve reaksiyon vermek isteyen bir rakip bulacağız. Tribün baskısı yüksek bir stadyumda sahaya çıkacağız. Süper Lig maçlarımız devam ettiği için bazı rotasyonlara gidebiliriz ancak Avrupa'da yakaladığımız o yüksek konsantrasyonu bu maçta da korumak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu. Sakatlığı geçen kaptan Orkun Kökçü'nün durumuna da değinen deneyimli teknik adam, milli futbolcunun maçın gidişatına göre ikinci yarıda süre alabileceğini belirtti.

Siyah-Beyazlılarda Eksikler ve Son Durum

Zorlu deplasman öncesinde Beşiktaş'ta kadro yapılanması netleşti. Sakatlığı devam eden Fabio Miretti İskoçya kafilesine dahil edilmezken, Crystal Palace mücadelesinde kırmızı kart gören Ümit Akdağ da cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Uzun süredir takımdan ayrı kalan kaptan Orkun Kökçü ise kadroda yer alacak ve hamle oyuncusu olarak kulübede bekleyecek.

Kartal Avrupa Sahnesinde 268. Maçına Çıkıyor

İskoç temsilcisi karşısında sahadan zaferle ayrılmak isteyen Beşiktaş, kulüp tarihindeki 268. Avrupa kupası müsabakasını oynayacak. Geride kalan 267 karşılaşmada 104 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 51 beraberlik ve 112 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 365 kez havalandıran temsilcimiz, kalesinde ise 401 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi özelinde ise 143. maçına çıkacak olan Kartal, "Kupa 2"deki 64 galibiyetlik istatistiğini geliştirmeyi hedefliyor. Bu sezon elemeler dahil Avrupa'da oynadığı 9 maçta 7 galibiyet alan ve yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, serisini Glasgow'da da sürdürmek amacında.

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