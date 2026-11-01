Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Çorum FK, deplasmanda Erzurumspor FK’yı 3-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’nün performansıyla yıldızlaştığı mücadele sonrasında gözler gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçına çevrilirken, takım kaptanı Gökhan Sazdağı’nın cezalı duruma düşmesi teknik heyetin planlarını bozdu.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda ev sahibi Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelen Çorum FK, sahadan 3-1’lik net bir skorla galip ayrılarak haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

Karşılaşmaya oldukça hırslı başlayan konuk ekip, oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren eline aldı. Mücadelenin 20. dakikasında gelişen organize atakta Cengiz Ünder’in sağ kanattan adrese teslim yaptığı şık ortayı iyi değerlendiren Çağlar Söyüncü, ceza sahası içinde yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede de temposunu düşürmeyen Kırmızı-Siyahlılar, 71. dakikada Jesus Ramirez’in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi Erzurumspor 74. dakikada Diabate ile umutlansa da Çorum FK’nın yanıtı gecikmedi. Kazanılan penaltıda tekrar topun başına geçen Ramirez, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü atarak maçın skorunu tayin etti: 3-1.

Cengiz Ünder’den Fenerbahçe Maçı Öncesi Net Mesajlar

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Cengiz Ünder, geçen haftaki kayıptan sonra reaksiyon vermelerinin şart olduğunu vurguladı. Takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten tecrübeli isim, yaklaşan Fenerbahçe maçı öncesinde gelen bu galibiyetin takıma büyük bir moral kattığını ifade etti.

Teknik direktör Burak Yılmaz’ın saha içi taleplerini yerine getirmek için yoğun çaba harcadığını dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Geçmişte yaşananlara takılıp kafamı bulandırmak istemiyorum. Şu an yükselen bir form grafiğim var ve bunu sürdürmeyi hedefliyorum" diyerek önlerindeki zorlu maça odaklandıklarını belirtti. Cengiz Ünder, bu sezon ligde çıktığı 8 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistlik etkileyici bir skora ulaşmış durumda.

Kritik Mücadele Öncesi Kaptan Gökhan Sazdağı Şoku

Galibiyetle moral depolayan Çorum FK’da gelecek hafta oynanacak zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde üzücü bir gelişme yaşandı. Takım kaptanı Gökhan Sazdağı, mücadelenin 35. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki tecrübeli sağ bek, cezasından dolayı sahalarında konuk edecekleri dev maçta forma giyemeyecek.

Haftayı üç puanla kapatan Çorum FK, gelecek hafta kendi seyircisi önünde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Erzurumspor FK ise Çaykur Rizespor deplasmanında yara sarmaya çalışacak.