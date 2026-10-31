Güçlü ses yorumcusu Ceylan Ertem, unutulmaz Sezen Aksu şarkılarından oluşan özel repertuvarıyla bu akşam başkentli müzikseverlerle buluşuyor. Jolly Joker Ankara sahnesinde gerçekleşecek bu büyük konser öncesinde merak edilen bilet kategorileri, giriş koşulları ve saat çelişkisine dair tüm detaylar netleşti.

Türk müziğinin ezgilerini kendine has yorumu, güçlü vokali ve sahne enerjisiyle harmanlayan sevilen sanatçı Ceylan Ertem, başkent Ankara’da hayranlarına müzik ziyafeti çekmeye hazırlanıyor.

Türk pop müziğinin kraliçesi Minik Serçe Sezen Aksu'nun kalplere kazınan ölümsüz eserlerini seslendireceği bu özel gece, sonbahar akşamına damgasını vuracak. Ankara’nın eğlence ve konser hayatının kalbinin attığı mekanlardan birinde gerçekleşecek olan organizasyon, şimdiden bilet tüketen binlerce müzikseverin akınına uğramış durumda.

Konser Öncesi En Çok Merak Edilen Konu: Saat Karmaşası

Konsere katılacak olan binlerce hayranın en çok kafasını karıştıran detayların başında ise başlama saatleri geliyor. Organizasyon takviminde ve bilet satış platformlarında saat bilgisinin farklılık göstermesi dikkat çekiyor:

Biletix Satış Platformu: Etkinlik saati olarak 21.00 işaret ediliyor. Bu saat genellikle kapı açılış ve içeriye girişlerin hızlandığı zaman dilimini ifade ediyor.

Mekânın Resmi İnternet Sitesi (Jolly Joker Ankara): Sahne alma ve konser akış saati olarak 22.30 gösteriliyor.

Uzman konser ve etkinlik editörleri, kapı açılış saatinde alanda olunmasının hem güvenlik kontrolleri hem de mekandaki yerleşim düzeni açısından büyük avantaj sağlayacağını belirtiyor. Katılımcıların mağduriyet yaşamaması için belirtilen zaman aralıklarında mekânda hazır bulunması tavsiye ediliyor.

Bilet Kategorileri ve Giriş Koşulları

Jolly Joker Ankara’nın sunduğu farklı oturma ve konsept düzenleri, bu konser için de geniş bir yelpazede sunuldu. Konser severler bütçelerine ve eğlence tercihlerine göre farklı kategorilerden bilet temin edebildi:

Sahne Önü (Ayakta): Sanatçıyla birebir göz teması kurmak, coşkuyu en önde yaşamak ve enerjinin merkezinde olmak isteyenler için tercih edilen alan oldu.

Lounge / Bistro Masalar: Daha konforlu bir düzen isteyen, arkadaş gruplarıyla birlikte şarkılara eşlik ederken rahatça sohbet edebileceği masalı kategoriler müzikseverlerin gözdesi oldu.

Loca Seçenekleri: Kalabalık gruplar ve özel konuklar için ayrılan üst segment loca alanları, kusursuz bir sahne görüş açısı sunuyor.

Mekân kuralları gereği 18 yaş sınırı bulunan etkinlikte, katılımcıların kapıda kimlik ibraz etmesi zorunlu tutuluyor. Ayrıca biletlerin dijital veya basılı formatlarının girişte hazır bulundurulması, içeriye geçiş sürecini hızlandıracak en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Sezen Aksu Şarkılarıyla Duygu Dolu Bir Gece

Ceylan Ertem’in kendine has yorumuyla yeniden hayat bulacak olan Sezen Aksu klasiklerinin seslendirileceği bu konser, sadece bir müzik dinletisi değil, aynı zamanda nostaljik bir yolculuk vad ediyor.

"Tükeneceğiz", "Gidiyorum", "Seni Gidi Deli" ve daha nice dev eserin hep bir ağızdan söyleneceği bu görkemli gece, başkentte hafta sonu enerjisini zirveye taşıyacak. Ankara’da müziğe ve sanat dolu anlara doymak isteyenler için bu konser, sezonun en unutulmaz etkinliklerinden biri olarak şimdiden tarihe geçiyor.