Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik hazırlığı yapan gençlere 250 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü projede kredi tutarı, evlenecek çiftlerin yaşına göre belirleniyor. Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin başvurunun yapıldığı programda, toplam kredi ödemesi 16,7 milyar TL'yi aştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemek amacıyla çiftçilere yönelik yeni ödeme programını açıkladı. Bakanlığın duyurusuna göre üreticilerin hesaplarına toplam 67 milyon 793 bin 972 TL aktarılacak.

16 Ekim 2026 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, çiftçilere sağlanan desteklerin devam ettiği belirtildi. Üreticilerin ekimden hasada kadar geçen süreçte desteklenmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklanan ödeme programında kırsal kalkınma yatırımları ve yem bitkileri planlı üretimi olmak üzere iki farklı destek kalemi bulunuyor.

Çiftçilere Hangi Tarımsal Destek Ödemeleri Yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı ödeme programında en yüksek kaynak kırsal kalkınma yatırımlarına ayrıldı.

Destek ödemelerinin dağılımı şu şekilde:

Destek türü Ödeme tutarı Kırsal kalkınma yatırımları 64.920.117 TL Yem bitkileri planlı üretim desteği 2.873.855 TL Toplam tarımsal destek 67.793.972 TL

Toplam destek tutarının yaklaşık yüzde 95,8'i kırsal kalkınma yatırımlarına, kalan bölümü ise yem bitkileri üretimine yönelik ödemelerden oluşuyor.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına 64,9 Milyon TL

Bakanlığın açıkladığı destek paketinde kırsal kalkınma yatırımları için 64 milyon 920 bin 117 TL kaynak ayrıldı.

Kırsal kalkınma destekleriyle tarımsal üretim altyapısının geliştirilmesi, işletmelerin güçlendirilmesi ve üreticilerin yatırım faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda sağlanan ödemeler, tarım sektöründe üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik destek programlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Yem Bitkileri Üreticilerine 2,8 Milyon TL Destek

Tarımsal destek programının ikinci kaleminde yem bitkileri planlı üretimi yer alıyor.

Bakanlık, bu kapsamda üreticilere toplam 2 milyon 873 bin 855 TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Yem bitkileri üretimine yönelik desteklerle hayvancılık sektörünün yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması ve planlı tarımsal üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Tarımsal Destek Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 16 Ekim 2026 tarihli açıklamasında toplam 67 milyon 793 bin 972 TL'lik destek tutarını kamuoyuyla paylaştı.

Ödemelerin üreticilerin hesaplarına aktarılacağı bildirilirken açıklanan iki destek kaleminden yararlanacak çiftçilerin hak edişleri esas alınacak.

Bakanlığın yeni ödeme programıyla kırsal kalkınma yatırımlarının güçlendirilmesi ve yem bitkileri üretiminin desteklenmesi amaçlanıyor.