Ankara’da çocuklarıyla hafta sonu etkinliği arayan aileler için CSO Ada Ankara’nın programında illüzyon gösterisi bulunuyor. “İllüzyon Show”, 31 Ekim Cumartesi saat 17.00’de fuaye alanında gerçekleştirilecek. Resmî açıklamaya göre her katılımcı bilete tabi. Ailelerin bilet almadan önce yaş uygunluğunu, güncel fiyatı ve katılım koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. İşte etkinliğe ilişkin doğrulanan önemli ayrıntılar.

Ankara’da hafta sonunu çocuklarıyla farklı bir etkinlikte geçirmek isteyen aileler için CSO Ada Ankara’da illüzyon gösterisi düzenlenecek. “İllüzyon Show”, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 17.00’de fuaye alanında izleyicilerle buluşacak.

CSO Ada Ankara’nın resmî çocuk etkinlikleri takviminde yer alan program, Sanat Cepte’de de aynı tarih, saat ve mekân bilgileriyle duyuruluyor. Gösterinin tanıtımında, eğlenceli illüzyon oyunlarıyla çocuklara keyifli zaman yaşatılmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Gösteri hangi alanda yapılacak?

Etkinliğin yeri CSO Ada Ankara Fuaye Alanı olarak açıklandı. Ailelerin, yerleşkeye geldiklerinde biletlerindeki alan bilgisini kontrol etmesi önem taşıyor.

CSO Ada Ankara’da farklı salonlar ve etkinlik alanları bulunduğundan yalnızca kurumun adını bilmek yeterli olmayabilir. Gösteriye yetişmek için son anda yanlış salona yönelmemek adına, girişte görevlilerden fuaye alanına ilişkin yönlendirme alınabilir.

Özellikle ilk kez gelecek ailelerin ulaşım ve giriş işlemleri için ek süre ayırması, çocuklarla birlikte daha rahat hareket etmelerini sağlayabilir.

Çocuklar ve yetişkinler için bilet gerekiyor mu?

Resmî etkinlik açıklamasında “Her katılımcı bilete tabidir” bilgisi bulunuyor. Bu nedenle aileler, çocuk etkinliği olduğu gerekçesiyle yetişkin refakatçilerin otomatik olarak ücretsiz girebileceğini varsaymamalı.

Bilet alınırken etkinliğe katılacak kişi sayısı ile satın alınan bilet sayısı karşılaştırılmalı. Özellikle birden fazla çocukla veya geniş aile grubuyla geleceklerin, toplam katılım maliyetini buna göre hesaplaması yararlı olacaktır.

İncelenen resmî açıklamada güncel bilet bedeli görünmediğinden, bu haber kapsamında kesin bir fiyat verilmiyor. Fiyat ve müsaitlik, satış ekranında seçilen 31 Ekim saat 17.00 gösterimi üzerinden kontrol edilmeli.

Gösteri hangi yaş grubu için uygun?

Program, resmî takvimde çocuk etkinliği kategorisinde yer alıyor. Bununla birlikte incelenen tanıtım metninde gösteriye özel açık bir yaş aralığı ve süre bilgisi belirtilmiyor.

Bu nedenle “her yaşa uygun” veya “belirli yaştan itibaren katılım sağlanabilir” şeklinde kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Küçük yaştaki çocuklarıyla gitmeyi düşünen ebeveynlerin, satın alma öncesinde önerilen yaş grubunu, refakat düzenini ve gösteri süresini organizasyondan öğrenmesi gerekiyor.

Çocuğun daha önce benzer bir gösteriye katılıp katılmadığını ve kalabalık etkinliklerdeki deneyimini düşünmek de ailelerin kendilerine uygun bir plan yapmasına yardımcı olabilir.

Bilet ve güncel program nereden kontrol edilir?

Etkinliğin bilgileri ve bilet yönlendirmesi Sanat Cepte’nin resmî “İllüzyon Show” sayfasında bulunuyor.

Satın alma işlemi tamamlanmadan önce etkinlik adı, tarih, saat, kişi sayısı ve toplam tutar yeniden gözden geçirilmeli. Biletin erişilebilir biçimde telefonda saklanması veya satış kanalının istediği şekilde hazır bulundurulması, girişte işlemleri kolaylaştırabilir.

CSO Ada Ankara, programın tarih, saat ve alan bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor. Bu nedenle özellikle başka bir ilçeden gelecek ailelerin, yola çıkmadan önce etkinlik sayfasını yeniden kontrol etmesi yararlı olacaktır.

Aynı gün başka bir çocuk etkinliği de var

CSO Ada Ankara’nın 31 Ekim takviminde, saat 15.00’te fuaye alanında “Taşlara Hayat Veren Eller Atölyesi” de yer alıyor. Ancak bu atölye ile saat 17.00’deki illüzyon gösterisi ayrı etkinlikler olarak listeleniyor.