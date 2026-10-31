Ankara’nın kültür sanat kalbi CSO Ada Ankara Tarihi Salon, bu akşam klasik müzik severler için nefis bir programa ev sahipliği yapıyor. Devlet Çoksesli Korosu DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenecek Alman Lied Geleneği konseri, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı saat 20:00'de müzikseverlerle buluşuyor.

Başkent Ankara’nın kültür ve sanat hayatının merkez üssü olan CSO Ada Ankara, her hafta birbirinden nitelikli ve prestijli etkinliklerle sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Klasik müzik okurları ve nitelikli ses sanatı tutkunları için bu akşam ayrı bir önem taşıyor.

Devlet Çoksesli Korosu’nun sanatseverlerle buluşturduğu özel etkinlikler serisi kapsamında, klasik batı müziğinin en zarif ve lirik formlarından biri olan Lied geleneği başkent sahnesine taşınıyor. Sanat takvimine adını altın harflerle yazdıracak bu özel gece, müzikseverlere eşsiz bir akustik deneyim vad ediyor.

Oda Müziği Akşamlarında Alman Lied Geleneği Rüzgarı

Devlet Çoksesli Korosu DenizBank Konserleri serisinin en dikkat çekici akşamlarından biri olan Oda Müziği Akşamları: Alman Lied Geleneği konseri, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 20:00'de tarihi dokusuyla büyüleyen CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Şiir ile müziğin kusursuz uyumunu sahneye taşıyan bu özel etkinlik, klasik müziğin derinliklerine yolculuk yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat niteliği taşıyor.

Seçkin Repertuvar ve Usta Besteciler

Konserin zengin repertuvarı, Alman ve Avusturyalı romantik dönem bestecilerinin en seçkin eserlerinden oluşuyor. Müzik tarihine damga vurmuş isimlerin eserlerinin seslendirileceği bu görkemli gecede başkent akustigi ses sanatının en güzel örneklerine sahne olacak. Programda yer alan usta besteciler şu isimlerden oluşuyor:

Robert Schumann

Felix Mendelssohn

Franz Schubert

Fanny Hensel

Johannes Brahms

Hugo Wolf

Lied formunun edebi derinliğini ve lirik zenginliğini sahnede yansıtacak olan bu eserler, dinleyicilere duygu dolu ve büyüleyici anlar yaşatacak.

Güçlü Solist Kadrosu ve Sanat Yönetimi

Bu görkemli gecenin sanat yönetmenliğini Martin Kronthaller üstlenirken, piyano başında ise usta piyanist Gülce Sevgen yer alacak. Koronun güçlü ve büyüleyici ses kadrosu ise soprano, alto, tenor ve bas sesleriyle dinleyicileri adeta büyüleyecek. Konserde sahne alacak olan sanatçı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Sopranolar: Cannur İlan, Ceren Erenler, Deniz Yardımcı

Altolar: Hilal Tapan, Gülbuse Şenduran, Sıla Can Aksoy

Tenor: Oğulcan Gökalp

Bas: Buğra Can Öğüt

Bilet Fiyatları ve Salon Bilgileri

Klasik müzik tutkunlarının büyük ilgi göstermesi beklenen bu özel etkinlik için bilet fiyatları 130 TL’den başlayan cazip seçeneklerle satışa sunuluyor. CSO Ada Ankara Tarihi Salon’un eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek bu müzik şölenine katılmak ve son dakika bilet detaylarına ulaşmak isteyen sanatseverlerin bilet satış kanallarını incelemesi öneriliyor. Başkentte sanat dolu, unutulmaz bir Cumartesi akşamı geçirmek isteyenler için bu konser, hafta sonunun en nitelikli kültürel duraklarından biri olarak öne çıkıyor.