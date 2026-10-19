Adana'da yerel yönetim birimlerine yönelik denetim ve adli süreçler kapsamında jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi binasına operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde belediye yerleşkesine intikal eden güvenlik güçleri, yerleşke etrafında emniyet şeridi oluşturarak çalışma başlattı. Ekipler, idari birimlerin yer aldığı hizmet binası içerisinde arama ve evrak inceleme faaliyetlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Belediye Hizmet Binasında Arama Çalışmaları Sürüyor

Jandarma ekipleri, Çukurova Belediyesi binası içerisinde ve ilgili idari birimlerde detaylı arama çalışmalarına devam ediyor. Hizmet binasına giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, yerleşke çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturulduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında bina içinde bulunan evrak, bilgisayar kayıtları ve ilgili dokümanlar üzerinde denetimlerin yürütüldüğü kaydedildi. Güvenlik birimlerinin belediye merkezindeki incelemeleri çok yönlü olarak sürüyor.

Soruşturma Kapsamında Çok Sayıda Gözaltı Kararı Verildi

Yürütülen adli süreç çerçevesinde birçok kişi hakkında resmi gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. Hakkında işlem yapılan kişilerin kimlikleri ve belediyedeki görev tanımları ile operasyonun hangi gerekçeyle başlatıldığına ilişkin henüz yetkili makamlarca ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.

Soruşturma süreciyle ilgili öne çıkan temel başlıklar şu şekildedir:

Jandarma birimleri belediye yerleşkesinde kapsamlı inceleme ve arama gerçekleştirmektedir.

Operasyon dahilinde çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

İncelemenin yasal gerekçesi ve gözaltı listesine dair resmi bilgilendirme beklenmektedir.

Belediye Yönetimindeki Son Siyasi Gelişmeler

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçtiğimiz süreçte mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinden istifa ettiğini kamuoyuna ilan etmişti. Kozay, istifa kararının ardından siyasi çalışmalarına Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini duyurmuştu.

Belediye binasında jandarma tarafından başlatılan adli ve idari incelemelerin resmi makamlar tarafından yapılacak bilgilendirmeler doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor.