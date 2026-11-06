TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde MHP, yeni dönem asgari ücret zammı beklentisini açıkladı. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılarak 38 bin ile 40 bin lira seviyesine yükseltilmesini önerdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda yürütülen 2027 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında milyonlarca çalışanın gelirini ilgilendiren asgari ücret konusu gündeme geldi. Görüşmeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle çalışan kesimin geçim mücadelesi verdiğini belirterek yeni dönem maaş artışına yönelik partisinin beklentisini kamuoyuyla paylaştı.

MHP'nin Asgari Ücret Beklentisi Ne Kadar?

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı tarafından paylaşılan öneriye göre, net asgari ücret tutarının doğrudan açlık sınırının üzerine çıkarılması hedefleniyor. Güncel veriler doğrultusunda 38 bin 24 lira olan açlık sınırının yıl sonunda 40 bin liraya ulaşması öngörülürken, MHP'nin yeni dönem asgari ücret talebi 38 bin ile 40 bin lira aralığında şekillendi.

Geçmiş dönem artış oranlarına değinen Kalaycı, asgari ücretin 2026 yılı başında yüzde 30 ve ardından yüzde 27 seviyelerinde yükseltildiğini anımsattı. Gelinen noktada alım gücünün korunması gerektiğini vurgulayan milletvekili, çalışanların ekonomik şartlar karşısında ezilmemesi adına belirlenecek yeni taban ücretin açlık sınırını mutlak surette aşması gerektiğini ifade etti.

Büyükşehirlerde Yaşayan Çalışanlara Ek Destek Talebi

Parti temsilcileri, özellikle büyük metropollerde hayat şartlarının çok daha ağır seyrettiğine işaret ederek asgari ücretli personele ilave sosyal haklar sağlanması gerektiğini dile getirdi. Bu kapsamda komisyon müzakerelerinde öne çıkan temel destek talepleri şu başlıklardan oluştu:

Büyükşehirlerde ikamet eden ve çalışan asgari ücretlilere düzenli kira yardımı yapılması,

Artan ulaşım giderlerine karşılık çalışanlara yönelik yol parası desteği sağlanması.

Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Belirlenecek?

Yeni yılda uygulanacak net ve brüt asgari ücret tutarı, Aralık ayı içerisinde toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda karara bağlanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, gerçekleştireceği müzakerelerin ardından 2027 yılında geçerli sayılacak resmi rakamı kamuoyuna duyuracak.