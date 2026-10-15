Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin takvimine ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Seçim sürecinin erkene alınabileceğini belirten Uçum, sandık için 2028 yılının ilkbahar dönemini işaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü bünyesinde basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye gündemindeki temel başlıkları değerlendirdi. Toplantıda yeni anayasa hazırlıkları, yargı süreçleri ve yaklaşan seçim takvimi masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Takvimi ve Olası Tarihler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 2028 yılı ortasında yapılması planlanan seçimlerin erkene çekilebileceğini belirtti. Uçum, sandık için 2028 yılının ilkbahar dönemine işaret ederek seçimlere 18 ay kaldığı yönündeki değerlendirmesini paylaştı.

Gündemdeki tartışmaların klasik bir erken seçimden ziyade teknik olarak erkene alınmış bir seçim niteliği taşıdığını dile getiren Uçum, takvime dair şu çerçeveyi çizdi:

Seçimlerin 2028 yılının Mart veya Nisan aylarında gerçekleştirilme ihtimali bulunuyor.

Sürecin normal takvimden bir miktar öne çekilmesi planlanıyor.

Mevcut takvim doğrultusunda hazırlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

Yeni Anayasa Süreci ve Halk Oylaması Şartı

Yeni anayasa çalışmalarına dair temel ilkeleri aktaran Mehmet Uçum, sürecin doğrudan milletin iradesiyle başlayıp yine milletin onayıyla tamamlanması gerektiğini vurguladı. Meclis aritmetiğinden bağımsız olarak toplumsal mutabakatın altını çizen Uçum, anayasa metninin halk oylaması olmadan hayata geçirilmemesi gerektiğini savundu.

Parlamentodaki milletvekili çoğunluğunun tek başına yeterli meşruiyeti sağlamayacağını belirten Uçum, Meclis'te 550 veya 600 milletvekilinin kabul oyu vermesi durumunda dahi yeni anayasanın mutlaka referanduma götürülmesi gerektiğini ifade etti. Uçum, nihai kararın doğrudan seçmen tarafından sandıkta verileceğini söyledi.

Yargı Soruşturmaları ve Kurumsal Süreçler

Toplantıda medya organlarına yönelik hukuki süreçlere de değinen Uçum, kesinleşmiş ceza ile adli soruşturma arasındaki hukuki ayrıma işaret etti. Savcılık makamlarının makul şüphe gördükleri anlarda soruşturma başlatmasının olağan bir yargısal görev olduğunu belirten Uçum, sürecin kanunlar çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.