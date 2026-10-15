Cumhuriyet altını, 15 Ekim’de altın piyasasındaki hareketlilikle yeniden gündeme geldi. Öğle saatlerinde satış fiyatı 44 bin TL’nin üzerinde yer aldı. Altın alacaklar satış, bozduracaklar alış rakamına odaklandı. Peki, Cumhuriyet altını kaç TL oldu, iki fiyat arasındaki fark ne kadar? İşte saat bilgisiyle fiyatlar ve tam altınla arasındaki temel farkın merak edilen ayrıntıları.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı 15 Ekim 2026 Perşembe günü öğle saatlerinde 44 bin TL’nin üzerinde yer aldı. Midas’ın yayımladığı saat 12.13 verisine göre Cumhuriyet altını 43.646 TL alış, 44.309 TL satış fiyatıyla listelendi. Aynı ekranda günlük değişim yüzde 1,12 artış olarak gösterildi. Bu rakamlar, belirtilen saate ait fiyatları yansıtıyor; günün kapanışını veya bütün kuyumculardaki işlem bedelini temsil etmiyor.

Bir adet Cumhuriyet altını almayı düşünenlerle elindeki altını bozdurmak isteyenlerin karşılaştığı tutar farklı. Fiyat ekranında satış sütunu satın alma bedelini, alış sütunu ise altını bozdururken esas alınan kotasyonu gösteriyor. Bu ayrım, özellikle kısa aralıklarla işlem yapanlar için toplam maliyeti doğrudan etkiliyor.

15 Ekim Cumhuriyet altını alış-satış tablosu

İşlem bilgisi Tutar Cumhuriyet altını alış 43.646 TL Cumhuriyet altını satış 44.309 TL Alış-satış farkı 663 TL Verinin saati 15 Ekim 2026, 12.13

Tablodaki rakamların kaynağı Midas’ın Cumhuriyet altını ekranı. 663 TL’lik fark, yayımlanan alış ve satış tutarlarının birbirinden çıkarılmasıyla hesaplandı. İşlem yapılacak kuyumcunun teklifi, bu ekrandaki rakamlardan farklı olabilir.

Alış-satış farkı neden önemli?

Aynı kotasyonun işlem anında da geçerli kaldığını varsayalım. Bir kişi Cumhuriyet altınını 44.309 TL’den satın alıp hemen ardından 43.646 TL’den bozdurursa, iki işlem arasında 663 TL fark oluşur. Bu, piyasanın ayrıca düşmesinden kaynaklanan bir kayıp değildir; verilen örnekte alış ve satış fiyatlarının farklı olmasının sonucudur.

Dolayısıyla yalnızca “Cumhuriyet altını bugün yükseldi mi?” sorusu, bir işlemin sonucunu açıklamaya yetmez. Alım yapılan fiyat, bozdurma teklifi ve arada geçen sürede piyasanın yönü birlikte değerlendirilmelidir. Fiyat artışı ile kişinin elde edeceği kazanç aynı hesap değildir.

Altın piyasasında gün içinde ne değişti?

15 Ekim’de altın fiyatları sabah saatlerinden öğleye doğru yükselişini sürdürdü. Hamle Gazetesi’nin saat 11.59’da güncellediği habere göre Cumhuriyet altınının satış fiyatı, 09.46 ile 11.52 arasında 132 TL arttı. Aynı zaman aralığında gram ve çeyrek altında da yükseliş gerçekleşti.

Bu hareket, farklı saatlerde görülen fiyatların neden aynı olmadığını da açıklıyor. Sabah alınan bir ekran görüntüsüyle öğle saatindeki teklif karşılaştırıldığında aradaki farkın tamamını kuyumcunun fiyatlamasına bağlamak doğru olmaz. Önce veri saatlerinin eşleşmesi gerekir. Aynı ürün, aynı saat ve aynı işlem yönü üzerinden yapılan karşılaştırma daha anlamlı sonuç verir.

Cumhuriyet altını ile tam altın aynı mı?

Günlük kullanımda birbirinin yerine geçen adlar, alışveriş sırasında karışıklık yaratabiliyor. Darphane, Cumhuriyet altınlarını sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta üretiyor. Her iki grupta da farklı büyüklükler bulunuyor. Birlik sikke ile birlik ziynet altının ağırlığı ve çapı ise aynı değil.

Darphane’nin resmî tablosuna göre birlik altın sikke 7,216 gram, birlik ziynet altını 7,016 gram nominal ağırlığa sahip. İki ürün de 22 ayar. Birlik sikkenin çapı 22 milimetre, birlik ziynet altınının çapı ise 30 milimetre.

Bu nedenle fiyat sorarken yalnızca “bir tam altın” demek yerine ürünün türünü netleştirmek gerekiyor. Satıcının hangi ürüne teklif verdiği anlaşılmadan yapılan fiyat karşılaştırması yanıltıcı olabilir. Aynı şekilde farklı internet sitelerindeki ürün adlarının birebir aynı ürünü ifade ettiği de kontrol edilmeli.

Kuyumcuda fiyat sorarken hangi rakam esas alınmalı?

Altın satın alacak kişinin sorusu, “Bu ürünün bana satış fiyatı kaç TL?” olmalı. Bozduracak kişi ise elindeki ürün için verilecek net alış teklifini öğrenmeli. Böylece ekranda görülen yüksek rakamın hangi işlem için geçerli olduğu açıkça anlaşılır.

Birden fazla yerden teklif alırken ürün türü ve teklif saati aynı tutulmalı. Ürünün niteliğiyle ilgili farklı bir değerlendirme varsa bunun gerekçesi de sorulmalı. 15 Ekim saat 12.13 verisinde Cumhuriyet altınının satış kotasyonu 44.309 TL olsa da gerçekleşecek işlemin bedelini, işlem anında verilen teklif belirleyecek.