Keçiören’de Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü, Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulan programda Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve sivil toplum temsilcileri konuştu. Cumhuriyet’in kazanımları, bağımsızlık mücadelesi ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk vurgulandı. Vatandaşların katıldığı törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gaziler saygı ve minnetle birlikte anıldı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü, Keçiören’de farklı kesimleri bir araya getiren törenle kutlandı. Kalaba Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesinin kahramanları anıldı.

Törene Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, siyasi partilerin temsilcileri, dernek ve federasyon yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmalarda Cumhuriyet’in korunması, kazanımlarının yaşatılması ve toplumsal birlik mesajları öne çıktı.

Mesut Özarslan: Cumhuriyet’i ayrım yapmadan kutluyoruz

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuşmasında Cumhuriyet Bayramı’nı dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan, ilçenin birlik ve beraberliği içinde kutladıklarını söyledi. Katılımcılarla aynı törende buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özarslan, bu birlikteliğin korunması temennisinde bulundu.

Cumhuriyet’i milletin tarihsel birikimi, cesareti ve bağımsızlık iradesiyle ilişkilendiren Özarslan, gelecek nesillere bırakılacak vatanın teminatı olarak nitelendirdi. Atatürk ve silah arkadaşlarının emanetine sahip çıkmanın ortak bir görev olduğunu vurguladı.

Özarslan, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra sanayi, teknik ve tarım alanlarında atılan adımlara da değindi. Bu mirasa yalnızca sözlerle değil, yapılan çalışmalarla sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Hizmet ve üretim vurgusu yaptı

Konuşmasında ülkenin geleceğine katkı sunmanın önemini anlatan Özarslan; ekonomi, sanayi, bilim ve teknik alanlarında ortaya konulan emeğin değerine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin değerlendirmesinde, kendisini dünya lideri olarak nitelendirerek çalışmalarını övdü.

Özarslan, halka hizmet anlayışını vurgulayarak toplumun geleceğine fayda sağlayan çalışmaların esas alınması gerektiğini söyledi. Konuşmasını birlik, beraberlik ve Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla tamamladı.

Muhtarlardan gelecek kuşaklara karşı sorumluluk mesajı

Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammed Ekrem Kılıç, 29 Ekim 1923’ü milletin kendi geleceğine sahip çıktığı tarihsel bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Cumhuriyet’in, bağımsızlık iradesinin en önemli eserlerinden biri olduğunu belirtti.

Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri anan Kılıç, Cumhuriyet’in korunmasının yalnızca belirli kurumların görevi olmadığını dile getirdi. Bu emaneti yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Törenin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

ADD’den bağımsızlık mücadelesine vurgu

Atatürkçü Düşünce Derneği Keçiören Şube Başkanı Halime Şentürk, Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan mücadelenin bedellerini hatırlattı. Bağımsızlığın, cephede hayatını kaybedenlerin fedakârlıkları ve milletin kararlılığıyla kazanıldığını ifade etti.

Şentürk, Cumhuriyet’in kolay kurulmadığını vurgularken mücadelenin önderi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Cumhuriyet’in bağımsızlık ve özgürlük anlamına dikkat çekerek katılımcıların bayramını kutladı.

Emekli astsubaylardan minnet mesajı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Keçiören Şube Başkanı Emine Keskin Aras da Cumhuriyet’in 103. yılını kutlamanın önemine değindi. Bayram coşkusunun yaşanmasını sağlayan Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyduklarını belirtti.

Aras’ın konuşmasında bağımsızlık, özgürlük ve kardeşlik içinde yaşama düşüncesi öne çıktı. Cumhuriyet’in kazanılmasına katkı sunanların hatırlanması, törendeki ortak mesajlardan biri oldu.

Atatürk’ün hatırasını yaşatma sözü

Alevi Kültür Dernekleri Keçiören Şube Başkanı Muzaffer Başboğa, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak Atatürk’ü özlem, minnet ve şükranla andı. Ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için verilen mücadeleye dikkat çekti.

Başboğa, Atatürk’ün hatırasını kuşaklar boyunca gönüllerde yaşatacaklarını ifade etti. Kalaba Kent Meydanı’ndaki törende farklı kuruluşların temsilcileri, Cumhuriyet’e sahip çıkma ve kurucu kadroları anma mesajlarında buluştu.