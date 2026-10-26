CSO Ada Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümünü görkemli bir “Cumhuriyetin Sesi” konseriyle kutlamaya hazırlanıyor. 29 Ekim Perşembe akşamı Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleşecek dört topluluklu bu özel geceye dair bilet fiyatları, yaş sınırı ve salon kuralları netleşti. Başkentliler için bayram akşamı rehberi haberimizde.

Türkiye’nin en büyük milli bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Ankara’da sanatın ve müziğin birleştirici gücüyle kutlanmaya devam ediyor. Başkentin kültür ve sanat üssü CSO Ada Ankara, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan dev bir organizasyonla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Farklı kurum ve toplulukların aynı sahneyi paylaşacağı “Cumhuriyetin Sesi – 103. Yıl Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri”, bayram akşamına damgasını vuracak etkinlikler arasında başı çekiyor.

Ziraat Bankası Ana Salon’da Görkemli Buluşma

Resmî etkinlik takviminde yer alan bilgilere göre bu anlamlı konser, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Etkinliğin ev sahipliğini ise Ziraat Bankası Ana Salon üstlenecek. Bayram akşamı ailesi veya arkadaşlarıyla birlikte plan yapacak olan vatandaşların bilet tercihi sırasında salon adını dikkatle kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Aynı akşam CSO Ada Ankara yerleşkesinin farklı salonlarında Tarihi Salon'da “Cumhuriyet Tangoları” ve Bankkart Mavi Salon'da “Göğe Yazılmış Bir Alp” gibi farklı etkinliklerin de yer alması, yanlış salonlara yönelme riskine karşı biletlerin titizlikle incelenmesini zorunlu kılıyor.

Dört Dev Topluluk Aynı Sahneyi Paylaşacak

Gecenin sanat zenginliğini artıran en büyük unsur ise Türk müziğinin farklı köklerini aynı çatı altında buluşturan dört güçlü topluluğun ortak katılımı olacak. Konserde sırasıyla;

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu

Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu

sahne alacak. Program boyunca Türk milletinin köklü kültürel mirasını yansıtan türküler, geleneksel şarkılar, Türk dünyasından eşsiz ezgiler, coşkulu danslar ve sahne sanatlarının en seçkin örnekleri başkentli izleyicilerle buluşacak. Ortak bir kutlama ruhuyla hazırlanan bu özel repertuvar, katılımcılara unutulmaz bir bayram akşamı vad ediyor.

Bilet Fiyatları ve Kategori Seçenekleri

Kültür sanat dostlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen konserin biletleri Biletinial platformu üzerinden satışa sunuluyor. Oturma düzenine ve kategorilere göre değişiklik gösteren fiyatlar farklı bütçelere hitap ediyor:

Öğrenci Biletleri: Başlangıç fiyatı olarak 75 TL ’den başlarken, birinci kategori öğrenci biletleri 372,50 TL olarak listeleniyor.

Genel Katılım Biletleri: Standart biletler 150 TL’den başlarken, birinci kategori için belirlenen üst sınır 745 TL seviyesinde yer alıyor.

Uzmanlar, bilet alım aşamasında koltuk uygunluklarının ve ödeme ekranındaki nihai tutarın dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca indirimli öğrenci biletini tercih edenlerin, olası kontrollerde mağduriyet yaşamamak adına ilgili belgelerini yanlarında bulundurması önem taşıyor.

Salona Giriş Kuralları ve Yaş Sınırı

Organizasyon komitesi tarafından yayımlanan resmî kurallara göre konsere katılımda bazı yaş ve güvenlik kısıtlamaları uygulanıyor. 6 yaş ve altındaki çocuklar salona alınmazken, 6 yaş üzerindeki tüm katılımcıların bilete tabi olduğu bildiriliyor.

Bunun yanı sıra konser salonunun düzenini korumak amacıyla salona yiyecek, içecek, valiz ve büyük sırt çantalarıyla giriş yapılmasına izin verilmiyor. Etkinlik süresince ses ve görüntü kaydı (video/fotoğraf) alınması kesinlikle yasaklanıyor. Geç kalan izleyicilerin ise organizatörün inisiyatifine ve alkış aralarına bağlı olarak uygun koltuklara yönlendirilebileceği ifade ediliyor. Güvenlik kontrolleri, bilet okutma işlemleri ve salon yerleşiminin sorunsuz tamamlanabilmesi için izleyicilerin etkinlik saatinden önce CSO Ada Ankara yerleşkesinde hazır bulunması tavsiye ediliyor.