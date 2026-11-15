Yaz aylarından bu yana reytingleriyle adından söz ettiren Daha 17 dizisinin başrol partnerleri Ata Yaşat ve Helin Elveren, gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı. Aylar önce haklarında çıkan birliktelik iddialarını yalanlayan ünlü çift, önce Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, ardından akşam uçağıyla gittikleri Bodrum yolculuğunda el ele görüntülendi.

Televizyon ekranlarının son dönemdeki en popüler yapımlarından biri olan Daha 17 dizisinde izleyicilerin birbirine çok yakıştırdığı ekran uyumu gerçek hayata taşındı. Yaz sezonundan bu yana yakaladığı yüksek izlenme oranlarıyla televizyon dünyasının en çok konuşulan projeleri arasında yer alan dizinin setinden, magazin gündemini hareketlendirecek taze bir aşk haberi geldi. Dizide iki partneri canlandıran genç oyuncular Ata Yaşat ve Helin Elveren’in, kamera önündeki enerjilerinin set dışına taştığı ve ikilinin yeni bir ilişkiye yelken açtığı ortaya çıktı.

Sette Başlayan Dostluk Zamanla Aşka Dönüştü

Magazin gazetecisi Akif Yaman’ın özel haberine göre; yoğun çekim temposu altında uzun saatler boyunca birlikte çalışan Ata Yaşat ile Helin Elveren, zaman içinde aralarındaki arkadaşlık bağını romantik bir ilişkiye dönüştürdü. Çevresindekilerin de yakından bildiği üzere bir süredir gözlerden uzak bir şekilde birliktelik yaşayan genç oyuncular, artık ilişkilerini gizleme gereği duymadan kameraların objektiflerine takılmaya başladı.

Önce İstanbul’da Ardından Bodrum Yolculuğunda El Ele

İkilinin aşkını belgeleyen en somut görüntüler ise seyahat rotalarında ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre taze aşıklar, çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı’na el ele giriş yaparken çevredekilerin dikkatini çekti. Havalimanı terminalindeki samimi halleriyle objektiflere yansıyan çiftin, bu görüntülerin hemen ertesi günü tatil planı yaptığı öğrenildi. Ata Yaşat ve Helin Elveren, perşembe akşamı saat 21.00 uçağıyla yine birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmadan Bodrum’a hareket etti.

Ağustos Ayında Aşk İddialarını Kesin Dille Yalanlamışlardı

Ortaya çıkan bu el ele görüntüler, akıllara çiftin geçtiğimiz yaz aylarında yaptığı açıklamaları getirdi. Helin Elveren ve Ata Yaşat, ağustos ayında yine bir seyahat dönüşü Milas Havalimanı’nda basın mensuplarıyla karşılaşmış ve kendilerine yöneltilen aşk sorularını yanıtlamıştı. O dönem dizinin gördüğü yoğun ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Elveren, Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Her şey çok güzel ilerliyor şeklinde konuşmuştu.

Güzel oyuncu, muhabirlerin aralarında bir aşk olup olmadığı yönündeki ısrarlı sorularına ise Yok. Teşekkür ederiz yanıtını vererek iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Aradan geçen yaklaşık üç aylık sürenin ardından havalimanında el ele görüntülenen çiftin, dizinin hayranlarını sevindiren bu birliktelikle ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir paylaşım yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.