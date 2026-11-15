Televizyon ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir dizisinin setinden magazin kulislerini hareketlendiren sürpriz bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Dizide güçlü duruşuyla dikkat çeken Sadakat Albora karakterine hayat veren usta oyuncu Gonca Cilasun ile aynı yapımda Erol karakterini canlandıran rol arkadaşı Barış Yalçın’ın sette başlayan arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüştüğü ileri sürülmüştü. Özellikle iki oyuncu arasındaki 10 yaş farkının da magazin gündeminde geniş yer bulmasıyla birlikte, gözler ünlü isimlerden gelecek resmi açıklamaya çevrilmişti.

Sosyal Medya Etkileşimleri Dedikoduları Alevlendirmişti

Günlerdir magazin sayfalarında ve sosyal medya platformlarında konuşulan bu yakınlaşma iddiaları, ikilinin dijital ortamdaki paylaşımlarına yaptıkları samimi yorumlarla daha da büyümüştü. İzleyiciler ve takipçiler tarafından çeşitli senaryolar üretilirken, hem Gonca Cilasun hem de Barış Yalçın cephesinden uzun süre herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmemesi merakı artırmıştı. Nihayet beklenen açıklama başarılı oyuncu Gonca Cilasun’dan geldi.

Gonca Cilasun Sessizliğini Instagram Hesabından Bozdu

Hakkında çıkan asılsız haberlerin giderek yayılmasından rahatsızlık duyan Gonca Cilasun, kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden kapsamlı bir yazılı açıklama yayınlayarak iddialara kesin bir dille son noktayı koydu. Haberleri ilk gördüklerinde ekipçe çok güldüklerini ancak söylentilerin ciddiye binerek devam etmesinin kendisini rahatsız ettiğini belirten deneyimli oyuncu, Barış Yalçın ile aralarında sadece çok iyi bir dostluk bulunduğunu vurguladı.

"Önce Bana Sorun, Hem Nasibimi de Kapatmayın"

Takipçilerine samimi ve esprili bir dille seslenen Gonca Cilasun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Merhaba arkadaşlar, birkaç gündür benimle ve ekip arkadaşım Barış'la ilgili olarak çıkan asılsız haberlerle ilgili açıklama yapmanın zamanı geldi. Haberi ilk gördüğümüzde çok güldük, eğlenceli geldi ama artık yeter. Beni sevdiğinizden eminim, ben de sizi çok ama çok seviyorum. Benim için iyi dileklerinizin, beklentilerinizin olması beni gururlandırır. Ancak Barış, benim sadece ekipteki can arkadaşlarımdan bir tanesi. Biliyorsunuz ki maşallahımız var, şeytan kulağına kurşun, çok iyi bir ekibiz. Ben de Barış da bu ekibin bir parçasıyız; elbette birbirimizin zevkleri, beğenileri ve hobileriyle ilgili paylaşımlarımız oluyor.

Söylentilerin çıkış noktasını da açıklayan Cilasun, sözlerini esprili bir uyarıyla noktaladı: Çektiğim ve paylaştığım bir fotoğraf için destekleyici yorum yaptı, sadece bu kadar. Barış'la çok iyi iki arkadaş olmaktan öte değiliz, sadece ama sadece çok iyi iki arkadaş. Ay bir de şöyle şeyleri önce bana sorun, hemen aslını söylerim, zaten biliyorsunuz. Hem nasibimi de kapatmayın aslı astarı olmayan haberlerle.