Arjantin futbolunun ve magazin basınının gündeminden bir an olsun düşmeyen Mauro Icardi ile Wanda Nara cephesinde sular durulmuyor. Boşanma ve velayet süreçleriyle sık sık mahkeme koridorlarında ve sosyal medya manşetlerinde karşı karşıya gelen ikili arasındaki gerilim, Nara’nın son paylaşımıyla bambaşka bir boyuta taşındı. Kişisel sosyal medya hesabından oldukça sert ve sınırları zorlayan bir metin yayınlayan Wanda Nara, doğrudan isim vermese de eski eşi Mauro Icardi ve Arjantinli yıldızın yeni sevgilisi China Suarez’i çok ağır ithamlarla hedef aldı.

Maddi Suçlamalar ve Dikkat Çeken Türkiye Detayı

Paylaşımının ilk bölümünde ikili arasındaki finansal ilişkilere ve İstanbul’a yerleşme kararlarına odaklanan Wanda Nara, magazin kulislerini sarsacak iddialar ortaya attı. Nara, China Suarez’in geçmişte şantaj ve dolandırıcılık yoluyla edindiği bir mülkü elden çıkardığını, ancak eline geçen tutarın yeni bir ev almaya yetmediğini öne sürdü. Bu noktada Mauro Icardi’yi devreye soktuğunu iddia eden Nara, Suarez’in aradaki maddi farkı Icardi’den talep ettiğini ve para karşılığında Türkiye’ye yerleşmeyi kabul ettiğini savundu.

"Para Karşılığında Türkiye'ye Yaşamaya Gitti"

Öfkesini gizlemeden satırlara döken Wanda Nara, paylaşımında şu çarpıcı ifadelere yer verdi: O 'başarılı' kadın, Şilili adama şantaj yapıp onu dolandırarak aldığı evi sattı. Parası yetmeyince de Türkiye'de bir aileye ihtiyacı olan o aptaldan, San Jorge'da ev sahibi olabilmek için aradaki para farkını istedi ve böylece para karşılığında Türkiye'ye yaşamaya gitti.

"Başarıların Sana Bir Köpek Kulübesi Bile Aldırmadı"

Açıklamasının devamında eleştirilerinin dozunu daha da artıran Arjantinli fenomen, doğrudan China Suarez’in oyunculuk ve modellik kariyerindeki kazanımlarını hedef aldı. Suarez’in bugüne kadar elde ettiği başarıları küçümseyen ve editoryal sınırları zorlayan argo imalarda bulunan Nara, Senin başarıların sana bir köpek kulübesi bile aldıramadı. Benim gibi kendi yolunu bulmayı ve bu işleri yürütmeyi öğren de işlerin daha iyi gitsin sözleriyle sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Çocuklar ve Şiddet Ortamı Üzerinden Ağır Eleştiri

Metnin son bölümünde konuyu aile yaşantısına ve çocukların güvenliğine getiren Wanda Nara, kendi annelik duruşunu savunurken karşı tarafa ağır bir göndermede bulundu. Kendi çocuklarını zararlı ortamlardan uzak tutmayı başardığını belirten Nara, China Suarez’i ise çocuklarının benzer durumlarla karşı karşıya kalmasına sessiz kalarak göz yummakla suçladı.

Wanda Nara'dan Tartışma Yaratan Son Sözler

Kısa sürede binlerce etkileşim alan ve Arjantin basınında manşetlere taşınan zehir zemberek paylaşım, Nara’nın şu sözleriyle son buldu: Benim yeteneğim çocuklarımı şiddetten uzaklaştırmamı sağladı. Sen ise kendi çocuklarının da aynı şeyleri yaşadığını göre göre hâlâ sessiz, itaatkâr ve erkeğine bağlı kalmaya devam ediyorsun. Sana tavsiyem, sen de bu düzeni öğrenmeye başla ve onları bu zarardan uzak tut.

Paylaşımın ardından gözler, haklarında ortaya atılan bu ağır iddialara karşı Mauro Icardi ve China Suarez cephesinden gelecek olası hukuki adımlara ve resmi açıklamalara çevrildi.