Son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları yönündeki iddialarla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı, çıkan söylentilere sosyal medya üzerinden son noktayı koydu. Menajerlik şirketinin yalanlama açıklamasının ardından çift, ayna karşısında çekildikleri mutlu kareyi takipçileriyle paylaştı.

Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı projelerinde başrol üstlenen, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da ilgi odağı olan Selahattin Paşalı, son günlerde magazin kulislerinde konuk olduğu iddialarla sarsıldı.

Çeşitli mecralarda, ünlü oyuncu ile 2022 yılında dünyaevine girdiği eşi Lara Paşalı'nın evliliklerinde büyük kriz yaşadığı ve boşanma kararı aldığı öne sürüldü.

Daha önce de ilişkilerinde bazı zorluklar atlattığı bilinen çiftin yollarını ayıracağı yönündeki haberler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Hayranlarını derinden sarsan bu iddiaların ardından gözler çifte ve yakın çevrelerinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Menajerlik Şirketinden Kesin Dille Yalanlama Gelmişti

Boşanma iddialarının hızla yayılması ve haberlerin magazin basınında manşetlere taşınmasının ardından, ünlü oyuncu Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketinden gecikmeden resmi bir açıklama yapıldı. Kamuoyunu bilgilendiren yazılı açıklamada, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Menajerlik şirketinin yaptığı duyuruda şu kritik hususların altı çizildi:

Haberlerin Asılsız Olması: Çiftin boşanacağına dair çıkan haberlerin tamamen gerçek dışı spekülasyonlardan ibaret olduğu belirtildi.

Mutluluk Vurgusu: Aile birlikteliğinin huzurla devam ettiği ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı net bir dille ifade edildi.

Yasal Hak Saklı Tutuldu: Asılsız iddiaları yayan kaynaklara karşı gerekli hukuki adımların atılabileceği hatırlatıldı.

Tek Kareyle Söylentileri Bitirdiler: Ayna Karşısında Mutluluk Pozu

Menajerlik şirketinin yaptığı yalanlama açıklamasının üzerinden çok geçmeden, çift doğrudan kendi elleriyle dedikodulara son noktayı koydu. Lara Paşalı, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Selahattin Paşalı ile birlikte olduğu samimi bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Haber görseli

Ayna karşısında çekilen ve oldukça neşeli oldukları gözlenen bu kare, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Çiftin birlikte verdiği bu mutlu poz, "boşanma yok, mutluluk devam ediyor" mesajı olarak yorumlandı.

Mutlu Evlilik ve Aile Hayatı

Özel yaşamlarını göz önünde yaşamaktan kaçınan ancak magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında gösterilen ikilinin geçmişi de hayranları tarafından merak ediliyor:

2022 Yılında Evlendiler: Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, 2022 yılında sade ve şık bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Leyla Pera'nın Dünyaya Gelişi: Evliliklerinin hemen ardından aynı yıl kızları Leyla Pera 'yı kucaklarına alan çift, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Örnek Aile Tablosu: Yoğun set temposuna rağmen aileine zaman ayıran çift, sosyal medyadaki nadir paylaşımlarıyla da örnek gösteriliyor.

Çıkan tüm spekülasyonlara karşın birlikteliklerini güçlü bir şekilde sürdüren Selahattin ve Lara Paşalı çifti, paylaştıkları bu son kareyle aralarındaki bağın ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.