Türkiye’de milyonlarca vatandaşın tüketim alışkanlıklarını ve sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda denetimlerinde sarsıcı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılarak halk sağlığını tehlikeye atan gıdalara ilişkin yürüttüğü sıkı denetimler sonucunda güncellenen listeyi resmi internet adresi üzerinden kamuoyunun erişimine açtı. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla titizlikle yürütülen bu denetimler, piyasadaki acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.
Sakarya'daki Üst Düzey Skandal: Sucukta Domuz Eti Tespiti
Bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımlanan güncel verilere göre, denetim listesine 38 yeni ürün daha eklendi. Listede yer alan en çarpıcı ve sarsıcı bulgulardan biri Sakarya’nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir gıda firmasına ait oldu. Söz konusu işletmenin "dana sucuk" adı altında piyasaya sürdüğü üründe domuz eti tespit edildi. Tüketicilerin güvenle tükettiği et ürünlerinde yapılan bu hile, kamuoyunda büyük bir infial yarattı.
Beyarslan Sucukları – Cezayir Arslan / Beyarslan
- Ürün: Dana sucuk hamuru
- Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti
- Yer: Kocasinan / Kayseri
Öz Arslan Sucuk Pastırma – Cezayir Arslan
- Ürün: Çiğ dana kıyma
- Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti
- Yer: Kocasinan / Kayseri
Balıkesir Lapan Et Entegre Limited Şirketi / Serdenet
- Ürün: Dana kazan kavurma
- Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti
- Yer: İvrindi / Balıkesir
Yılmaz Çalışan Sucukları – Yılmaz Çalışan / Namlı Et Tanzim
- Ürün: Isıl işlem görmüş dana sucuk
- Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti
- Parti/seri no: 4 Kasım 2026
- Yer: Nilüfer / Bursa
Etiçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Hacı Kemal
- Ürün: Dana sucuk
- Uygunsuzluk: Domuz eti tespiti
- Parti/seri no: 29.10.2026
- Yer: Serdivan / Sakarya
Urfa Çınar Pide Kebap Cantık Lahmacun – Müslüm Deliktaş
- Ürün: Dana eti lahmacun harcı (çiğ)
- Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti
- Parti/seri no: 23.08.2026
- Yer: Osmangazi / Bursa
Ercan Usta Et Tanzim – Hatice Özal
- Ürün: Çiğ kırmızı et (sığır eti)
- Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti
- Yer: Onikişubat / Kahramanmaraş
Doğan Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Diblong
- Ürün: Ginseng Chocolate
- Uygunsuzluk: İlaç etken maddesi tespiti
- Parti/seri no: 20042026
- Yer: Kağıthane / İstanbul
Murat Et Ürünleri – Yasemin Kesen
- Ürün: Mor renkte, etiketsiz, baharat olduğu söylenen ürün
- Uygunsuzluk: Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti
- Parti/seri no: 1
- Yer: Merkez / Çorum
6 Üründe Tek Tırnaklı Hayvan Eti Çıktı
Listede yer alan bir diğer vahim tablo ise et ve et ürünlerinde yapılan hilelerin boyutunu gözler önüne serdi. Bakanlık ekiplerinin gerçekleştirdiği laboratuvar analizleri neticesinde, 6 farklı üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Halk sağlığını hiçe sayarak bu skandala imza atan işletmelerin Kayseri, Balıkesir, Bursa ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösterdiği resmi olarak ilan edildi. Tüketicilerin sofrasına gelen et ürünlerindeki bu denetimsizlik ve vicdansızlık, toplumsal tepkileri de beraberinde getirdi.
Zeytinyağından Kıymaya Kadar Çeşitli Hileler
Gıda denetimlerinde yalnızca et ürünleri değil, mutfakların vazgeçilmezi olan temel gıda maddeleri de sahtecilik kurbanı oldu. Bir firmanın "çiğ dana kıyma" etiketiyle satışa sunduğu üründe kanatlı eti karıştırıldığı belirlendi. Öte yandan, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "soğuk sıkım zeytinyağı" adı altında piyasaya sürdüğü ürünün içerisine maliyeti düşürmek amacıyla tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.
Denetimler sırasında Çorum’da tespit edilen bir başka vakada ise, bir firmanın "mor renkte etiketsiz baharat olduğu söylenen ürün" ibaresiyle sattığı maddede, gıdada kullanımına kesinlikle izin verilmeyen yasaklı boya maddesi saptandı.
Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Ürünler Artıyor
Bakanlığın yayımladığı güncel listede, 10’u doğrudan sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikteki ürünlerden oluşmak üzere toplamda 38 yeni uygunsuzluk tescillendi. Uzmanlar, tüketicilerin bu tür hileli ürünlere karşı son derece dikkatli olması gerektiğini belirtirken, Bakanlığın resmi web sitesi üzerinden yayımlanan listelerin düzenli olarak takip edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Halk sağlığıyla oynayan fırsatçılara yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceği bildirilirken, vatandaşların şüpheli durumları resmi mercilere bildirmesi çağrısında bulunuluyor.
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