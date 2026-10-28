Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Sakarya'da üretilen dana sucukta domuz eti tespit edilirken, ülke genelinde 6 üründe tek tırnaklı hayvan eti, zeytinyağında ise tohum yağı bulundu. Halk sağlığını hiçe sayan hileli ürünler tek tek ifşa edildi.

Türkiye’de milyonlarca vatandaşın tüketim alışkanlıklarını ve sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda denetimlerinde sarsıcı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılarak halk sağlığını tehlikeye atan gıdalara ilişkin yürüttüğü sıkı denetimler sonucunda güncellenen listeyi resmi internet adresi üzerinden kamuoyunun erişimine açtı. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla titizlikle yürütülen bu denetimler, piyasadaki acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Sakarya'daki Üst Düzey Skandal: Sucukta Domuz Eti Tespiti

Bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımlanan güncel verilere göre, denetim listesine 38 yeni ürün daha eklendi. Listede yer alan en çarpıcı ve sarsıcı bulgulardan biri Sakarya’nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir gıda firmasına ait oldu. Söz konusu işletmenin "dana sucuk" adı altında piyasaya sürdüğü üründe domuz eti tespit edildi. Tüketicilerin güvenle tükettiği et ürünlerinde yapılan bu hile, kamuoyunda büyük bir infial yarattı.

Beyarslan Sucukları – Cezayir Arslan / Beyarslan

Ürün: Dana sucuk hamuru

Dana sucuk hamuru Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti

Tek tırnaklı eti tespiti Yer: Kocasinan / Kayseri

Öz Arslan Sucuk Pastırma – Cezayir Arslan

Ürün: Çiğ dana kıyma

Çiğ dana kıyma Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti

Tek tırnaklı eti tespiti Yer: Kocasinan / Kayseri

Balıkesir Lapan Et Entegre Limited Şirketi / Serdenet

Ürün: Dana kazan kavurma

Dana kazan kavurma Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti

Tek tırnaklı eti tespiti Yer: İvrindi / Balıkesir

Yılmaz Çalışan Sucukları – Yılmaz Çalışan / Namlı Et Tanzim

Ürün: Isıl işlem görmüş dana sucuk

Isıl işlem görmüş dana sucuk Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti

Tek tırnaklı eti tespiti Parti/seri no: 4 Kasım 2026

4 Kasım 2026 Yer: Nilüfer / Bursa

Etiçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Hacı Kemal

Ürün: Dana sucuk

Dana sucuk Uygunsuzluk: Domuz eti tespiti

Domuz eti tespiti Parti/seri no: 29.10.2026

29.10.2026 Yer: Serdivan / Sakarya

Urfa Çınar Pide Kebap Cantık Lahmacun – Müslüm Deliktaş

Ürün: Dana eti lahmacun harcı (çiğ)

Dana eti lahmacun harcı (çiğ) Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti

Tek tırnaklı eti tespiti Parti/seri no: 23.08.2026

23.08.2026 Yer: Osmangazi / Bursa

Ercan Usta Et Tanzim – Hatice Özal

Ürün: Çiğ kırmızı et (sığır eti)

Çiğ kırmızı et (sığır eti) Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti

Tek tırnaklı eti tespiti Yer: Onikişubat / Kahramanmaraş

Doğan Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Diblong

Ürün: Ginseng Chocolate

Ginseng Chocolate Uygunsuzluk: İlaç etken maddesi tespiti

İlaç etken maddesi tespiti Parti/seri no: 20042026

20042026 Yer: Kağıthane / İstanbul

Murat Et Ürünleri – Yasemin Kesen

Ürün: Mor renkte, etiketsiz, baharat olduğu söylenen ürün

Mor renkte, etiketsiz, baharat olduğu söylenen ürün Uygunsuzluk: Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti

Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti Parti/seri no: 1

1 Yer: Merkez / Çorum

6 Üründe Tek Tırnaklı Hayvan Eti Çıktı

Listede yer alan bir diğer vahim tablo ise et ve et ürünlerinde yapılan hilelerin boyutunu gözler önüne serdi. Bakanlık ekiplerinin gerçekleştirdiği laboratuvar analizleri neticesinde, 6 farklı üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Halk sağlığını hiçe sayarak bu skandala imza atan işletmelerin Kayseri, Balıkesir, Bursa ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösterdiği resmi olarak ilan edildi. Tüketicilerin sofrasına gelen et ürünlerindeki bu denetimsizlik ve vicdansızlık, toplumsal tepkileri de beraberinde getirdi.

Zeytinyağından Kıymaya Kadar Çeşitli Hileler

Gıda denetimlerinde yalnızca et ürünleri değil, mutfakların vazgeçilmezi olan temel gıda maddeleri de sahtecilik kurbanı oldu. Bir firmanın "çiğ dana kıyma" etiketiyle satışa sunduğu üründe kanatlı eti karıştırıldığı belirlendi. Öte yandan, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "soğuk sıkım zeytinyağı" adı altında piyasaya sürdüğü ürünün içerisine maliyeti düşürmek amacıyla tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

Denetimler sırasında Çorum’da tespit edilen bir başka vakada ise, bir firmanın "mor renkte etiketsiz baharat olduğu söylenen ürün" ibaresiyle sattığı maddede, gıdada kullanımına kesinlikle izin verilmeyen yasaklı boya maddesi saptandı.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Ürünler Artıyor

Bakanlığın yayımladığı güncel listede, 10’u doğrudan sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikteki ürünlerden oluşmak üzere toplamda 38 yeni uygunsuzluk tescillendi. Uzmanlar, tüketicilerin bu tür hileli ürünlere karşı son derece dikkatli olması gerektiğini belirtirken, Bakanlığın resmi web sitesi üzerinden yayımlanan listelerin düzenli olarak takip edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Halk sağlığıyla oynayan fırsatçılara yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceği bildirilirken, vatandaşların şüpheli durumları resmi mercilere bildirmesi çağrısında bulunuluyor.