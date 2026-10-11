Ankara’da kiralık ev arayanlar için yalnızca kira bedeline bakmak yeterli olmayabilir. Metroya yürüyüş mesafesi, aktarma sayısı ve aidat, aylık bütçeyi değiştiriyor. Demetevler, Batıkent ve Eryaman’daki ilan örnekleri farklı seçenekler sunarken, en uygun tercih iş veya okul güzergâhına göre şekilleniyor. İşte kira ile ulaşım giderini birlikte değerlendirmek isteyenler için karşılaştırmalar ve hesaplama örnekleri.

Ankara’da kiralık ev arayanlar için kira ve ulaşım hesabı

Ankara’da kiralık ev arayışında ilk bakılan rakam genellikle aylık kira oluyor. Ancak daha düşük bedelli bir daire, işe veya okula ulaşmak için ek araç kullanmayı gerektiriyorsa beklenen tasarruf azalabiliyor. Metroya yakın bir ev ise ulaşımı kolaylaştırırken daha yüksek kira veya aidatla karşılaşılmasına neden olabiliyor.

Kira ve ulaşımın birlikte daha uygun olduğu semt, kişinin günlük güzergâhına göre değişiyor. İncelenen ilan örnekleri, Demetevler çevresinde daha düşük kira bedelli seçenekler bulunabildiğini gösteriyor. Batıkent ve Eryaman’da da farklı bütçelere hitap eden daireler var. Bununla birlikte bu örnekler, bütün semtleri kapsayan bir kira ortalaması veya kesin ucuzluk sıralaması oluşturmuyor.

Ev seçerken kullanılabilecek temel hesap şu: Aylık toplam gider = kira + aidat + düzenli ulaşım harcaması. Isınma ve diğer konut giderleri de eklendiğinde karşılaştırma daha gerçekçi hale geliyor.

Ankara kira fiyatları: İlanlarda hangi rakamlar görülüyor?

Ekim 2026 tarihli ilan örneklerinde oda sayısı, bina yaşı ve konum bakımından farklı seçenekler bulunuyor.

Bölge İlan örneği İstenen aylık kira İlan tarihi Demetevler Mahallesi Metro yakını olarak tanıtılan, eşyalı 2+1, giriş katı 26.000 TL 3 Ekim 2026 Batıkent–İlkyerleşim Metro durağına 150 metre olarak tanıtılan 3+1 36.000 TL 9 Ekim 2026 Batıkent–Yeni Batı Botanik ve Mesa metro istasyonları arasında tanıtılan 3+1 30.000 TL 9 Ekim 2026 Eryaman–Şeyh Şamil Site içinde, ara kat 1+1 20.000 TL 10 Ekim 2026 Eryaman–Tunahan 1+1 daire 23.000 TL 10 Ekim 2026

Bunlar ilan sahiplerinin istediği bedeller; gerçekleşmiş kiralama fiyatları değil. Daireler de aynı büyüklük ve özellikte olmadığından doğrudan eşdeğer kabul edilmemeli. Metro mesafesine ilişkin ifadeler ilan açıklamalarına dayanıyor ve yerinde kontrol gerektiriyor.

Demetevler kimler için karşılaştırmaya değer?

Demetevler ve çevresi, metro yakınlığı ile kira bütçesini birlikte değerlendirmek isteyenlerin inceleyebileceği bölgeler arasında. Ancak aynı semtteki iki daire arasında bile kat, eşya durumu ve bina özellikleri nedeniyle ciddi fiyat farkları görülebiliyor.

Örneğin incelenen Demetevler ilanlarında metro yakınlığı vurgulanan 26.000 TL’lik eşyalı 2+1 dairenin yanında, 45.000 TL bedelli site içi 3+1 örneği de bulunuyor. Bu fark, tek bir ilan üzerinden “Demetevler’de kiralar şu kadar” demenin neden yanıltıcı olabileceğini gösteriyor.

Bölgeyi değerlendirenlerin kendi iş veya okul adresine kadar olan yolculuğu incelemesi gerekiyor. Evden istasyona yürümek mümkün olsa bile varış noktasında ikinci bir araç gerekmesi toplam maliyeti değiştirebilir.

Batıkent ve Eryaman’da hangi ayrıntılar önemli?

Batıkent ilanlarında metroya yakınlık farklı biçimlerde öne çıkıyor. İstasyona 150 metre mesafede olduğu belirtilen bir daire ile iki istasyon arasında bulunduğu söylenen bir dairenin günlük kullanım kolaylığı aynı olmayabilir. Gerçek yürüme güzergâhı, istasyon girişi ve yol üzerindeki geçişler kontrol edilmeli.

Eryaman’da ise küçük daire arayanlar için incelenen örneklerde 20.000 ve 23.000 TL seviyesinde 1+1 seçenekler görülüyor. Daha büyük konutlarda aynı sayfada 32.000 TL’lik 3+1 örneği de yer alıyor. Bu nedenle Eryaman’ın bütçeye uygunluğu, aranan dairenin büyüklüğüyle birlikte değerlendirilmeli.

Bir ilanın Eryaman başlığı altında yayımlanması, evin metroya yürüyüş mesafesinde olduğunu tek başına göstermiyor. Ev gezisi sırasında ulaşım bağlantısının ayrıca denenmesi yararlı olacaktır.

Metroya yakın ev ayda ne kadar ulaşım tasarrufu sağlar?

EGO’nun güncel standart şehir içi tarifesinde tam kartla ilk biniş 40 TL, ücretli aktarma 20 TL. İstisnai hatlar dışında 75 dakika içerisinde en fazla iki aktarma imkânı bulunuyor.

Ayda 22 gün işe giden bir kişinin her yönde yalnızca bir araç kullandığı varsayılırsa ulaşım gideri 44 × 40 = 1.760 TL oluyor. Her yönde bir ücretli aktarma gerektiğinde aynı örneğin maliyeti 44 × 60 = 2.640 TL olarak hesaplanıyor.

İki kullanım arasındaki fark aylık 880 TL. Dolayısıyla yalnızca bu ulaşım tasarrufu dikkate alındığında, metroya yakın olduğu için kirası 3.000 TL daha yüksek olan bir ev, toplam gideri düşürmeyebilir. Buna karşılık yolculuk süresinin kısalması kişinin tercihinde ayrıca etkili olabilir.

Kira ve ulaşım birlikte nasıl karşılaştırılır?

Tamamen örnek bir hesapta, 25.000 TL kiralı ve her yönde ücretli aktarma gerektiren evin kira ile ulaşım toplamı 27.640 TL olur. 26.000 TL kiralı, tek araçla ulaşım sağlayan evde ise toplam 27.760 TL’ye çıkar. Aidatlar eşitse iki seçenek arasında yalnızca 120 TL fark kalır.

Bu örnek, ilan fiyatındaki 1.000 TL farkın günlük ulaşım düzeniyle büyük ölçüde kapanabildiğini gösteriyor. Aynı evde iki kişinin düzenli yolculuk yapması halinde hesap her kişi için ayrı kurulmalı.

Aidat farkı da sonucu değiştirebilir. Düşük kiralı bir dairenin yüksek aidatı, ilk bakışta daha pahalı görünen başka bir seçeneğin toplam maliyetine yaklaşabilir.

Ankara’da hangi semtte ev tutmak daha uygun?

Mevcut ilan örnekleriyle bütün Ankara için tek bir semti en uygun ilan etmek mümkün değil. Küçük daire arayanlar Eryaman’daki seçenekleri, metro yakınlığına öncelik verenler Demetevler ve Batıkent’teki ilanları kendi güzergâhlarıyla karşılaştırabilir.

Karar vermeden önce benzer oda sayısı ve büyüklükte birkaç daire seçilmeli; kira, aidat ve ulaşım giderleri aynı tabloda hesaplanmalı. İstasyona yürüyüş ve işe varış süresi de denenmeli. En uygun ev, bu toplam hesabın bütçeye ve günlük yaşama birlikte uyduğu seçenek olacaktır.