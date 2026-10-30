DenizBank’ın yeni müşteri kampanyasındaki 100 bin TL üst tutar; ihtiyaç kredisi, taksitli nakit avans ve Taksitli Kurtaran Hesap seçeneklerinden oluşuyor. Her ürünün başvuru ve onay koşulları farklı. İhtiyaç kredisinde kredi notuna göre değişen sınırlar bulunurken, avans kullanımında kartın nakit limiti belirleyici oluyor. İşte başvuru öncesinde kontrol edilmesi gereken tutarlar ve temel ayrıntılar.

DenizBank’ın yeni müşterilere yönelik teklifinde 100 bin TL’ye varan faizsiz nakit, tek bir ihtiyaç kredisi anlamına gelmiyor. Bankanın tanıtımında 65 bin TL’ye kadar kredi, 25 bin TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans ve 10 bin TL’ye kadar Taksitli Kurtaran Hesap ayrı ürünler olarak sıralanıyor.

Toplam rakam, üç ürünün üst tutarlarının birleşiminden oluşuyor. Ancak müşteri olma işleminin tamamlanması, bu tutarların tamamının kullanılabileceğini göstermiyor. Başvuru sahibinin hangi ürüne uygun bulunduğu ve kendisine ne kadar limit tanımlandığı ayrıca önem taşıyor.

İhtiyaç kredisinde 65 bin TL herkese sunulmuyor

Kampanya koşullarındaki kredi notu tablosu, kişiye göre değişen tutarı açıkça gösteriyor:

KKB puanı Faizsiz ihtiyaç kredisi üst tutarı 1850–1900 65.000 TL 1301–1849 10.000 TL 1300 ve altı Faizsiz kredi sunulmuyor

Dört aya kadar vadeli bu seçenek için MobilDeniz’den ilk kez uzaktan müşteri olma ve hayat sigortası tercihi şartları bulunuyor. Başvurunun reddedilmesi veya istenenden düşük tutarda onaylanması da mümkün.

Tablodaki fark, toplam teklifin neden herkeste aynı sonuca ulaşmayacağını anlatıyor. Örneğin ihtiyaç kredisi bölümü 10 bin TL ile sınırlanan bir kişi için, diğer ürünlerin üst tutarları da varsayımsal olarak tamamen onaylansa bile aritmetik toplam 45 bin TL olur. Bu hesap bir onay tahmini değil; ilan edilen tavanla kişisel teklif arasındaki farkı gösteren örnek.

25 bin TL nakit avans için kart onayı gerekiyor

Taksitli nakit avansta ilk bireysel kredi kartı başvurusunun onaylanması, kartın fiziken teslim alınması, şifresinin oluşturulması ve kullanılabilir nakit limitinin yeterli olması gerekiyor. Üç ay vadeli kullanımın üst sınırı 25 bin TL.

Ekim kampanyasında koşulları sağlayanlar için kullanım tarihi 15 Kasım 2026’ya kadar açıklanıyor.

Burada kartın toplam limitiyle kullanılabilir nakit limitini karıştırmamak önemli. Kart sahibi olmak tek başına en yüksek avans tutarına erişildiğini göstermiyor. İşlem ekranında görünen tutar ve kampanyalı vade, onaydan önce birlikte kontrol edilmeli.

Kurtaran Hesap’ta standart kullanım ile kampanyalı işlem farklı

10 bin TL’ye kadar, üç ay vadeli Taksitli Kurtaran Hesap için önce Nakit Kurtaran Hesap açılması gerekiyor. Standart hesap faizli açılıyor; sıfır faizli taksitli kullanım ise bankanın uygun görmesi hâlinde onaylı limitten gerçekleştiriliyor.

Bu ayrım, yanlış maliyet hesabını önlemek açısından belirleyici. Hesabın açılmış olmasını bütün işlemlerin faizsiz olacağı şeklinde yorumlamak yerine, kullanılacak işlemin kampanyalı taksitli seçenek olduğunu doğrulamak gerekiyor.

Faizsiz kredi, masrafsız kredi mi?

İhtiyaç kredisi bölümünde tahsis ücreti ve hayat sigortası koşulu bulunuyor. Bu nedenle yüzde sıfır faiz ifadesi, bütün maliyetlerin sıfır olduğu anlamına gelmiyor. Kampanya sayfasında son tarih 31 Ekim 2026 olarak yer alıyor.

Başvuru sahibinin karşılaştırması gereken rakam yalnızca kredi tutarı değil; eline geçecek net para, masraflar ve ödeme planının toplamı. Ayrıca farklı ürünleri aynı anda kullanmak, farklı ödeme yükümlülükleri doğuracağından her birinin taksit tarihini ayrı kaydetmek yararlı olacaktır.