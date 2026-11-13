Bağ-Kur kapsamında çalışan milyonlarca esnafın beklediği prim indirimi yeniden gündeme geldi. Emeklilik için gereken prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesini amaçlayan düzenleme, özellikle küçük işletme sahiplerinin emeklilik planlarını yakından ilgilendiriyor. TBMM'deki teklifin yasalaşması halinde prim yükümlülüğünde önemli bir değişiklik yaşanabilecek.

Türkiye'de Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik koşullarına yönelik düzenleme beklentisi devam ediyor. Küçük esnaf ve sanatkârların emeklilik için tamamlaması gereken prim gün sayısının azaltılmasını öngören kanun teklifleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunuyor.

Mevcut mevzuatta 1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olan Bağ-Kur'luların normal emeklilik için 9 bin prim gününü tamamlaması gerekiyor. Aynı dönemde sigortalı olan SSK çalışanlarında ise bu şart 7 bin 200 gün olarak uygulanıyor.

İki sigorta kolu arasındaki farkın kaldırılması amacıyla hazırlanan tekliflerin yasalaşması durumunda, kapsama alınacak esnafın prim ödeme yükümlülüğü azalabilecek.

Bağ-Kur'da 7200 Günle Emeklilik Hesaplaması

TBMM'de görüşülmeyi bekleyen düzenlemeyle 9 bin günlük prim şartının 7 bin 200 güne düşürülmesi amaçlanıyor.

Detaylar şu şekilde:

Mevcut prim şartı: 9.000 gün

Teklif edilen prim şartı: 7.200 gün

Öngörülen indirim: 1.800 gün

Süre karşılığı: 5 yıllık prim ödemesi

Hedeflenen kesim: Küçük esnaf ve sanatkârlar

Yasal durum: Kanun teklifleri komisyonda

Prim gününün azaltılması, bütün sigortalıların otomatik olarak beş yıl erken emekli olacağı anlamına gelmiyor. Emeklilik yaşı ve sigorta başlangıç tarihi gibi koşullar ayrıca değerlendiriliyor.

Erken Emeklilikten Kimler Yararlanabilecek?

Düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda berber, kuaför, bakkal ve benzeri küçük işletmelerde kendi adına çalışan sigortalıların yararlanması gündeme gelebilecek.

Tarım Bağ-Kur'luları ve diğer bağımsız çalışanların kapsama alınıp alınmayacağı ise kabul edilecek kanunun hükümlerine bağlı olacak.

Özellikle prim gününü tamamlamakta zorlanan esnaf açısından düzenlemenin kapsamı önem taşıyor.

Bağ-Kur Prim İndirimi Meclisten Geçti mi?

Bağ-Kur prim şartının düşürülmesini öngören teklifler henüz yasalaşmadı. TBMM kayıtlarında 20 Aralık 2024 tarihinde sunulan teklifin komisyon aşamasında bulunduğu görülüyor.

2026 yılında sunulan benzer tekliflerde de prim eşitliği hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği ve geçmiş sigortalılık sürelerini nasıl etkileyeceği, Meclis görüşmeleri sonucunda belli olacak.