Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesine yönelik hurda teşviki ve ÖTV indirimi teklifleri TBMM gündeminde yer alıyor. Yaş sınırı 20 ile 25 arasında değişen kanun teklifleri Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde görüşülmeyi beklerken, henüz yürürlüğe giren resmi bir düzenleme bulunmuyor.

Trafikteki ekonomik ömrünü tamamlamış yaşlı araçların geri dönüşüme kazandırılması ve yerine sıfır kilometre taşıt alımında vergi muafiyeti tanınmasına dair beklentiler kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan kanun teklifleri, özellikle 20 ila 25 yaş üzerindeki araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

ÖTV Muafiyeti ve Hurda Desteğinde Son Durum

Hurda araç teşviki ve Özel Tüketim Vergisi muafiyetine dair hazırlanan kanun teklifleri henüz yasalaşmadı. Düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunuyor ve Resmi Gazete bünyesinde yayımlanarak yürürlüğe giren resmi bir karar henüz mevcut değil.

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, sürecin tamamen Meclis yasama takvimine bağlı olarak ilerlediğini belirtiyor. Mevcut aşamada komisyon incelemesinde bekleyen yasa tekliflerinin Genel Kurul gündemine gelip onaylanmadan yürürlüğe girmesi mümkün görünmüyor.

Geniş Aileler İçin Yerli Otomobil Destek Modeli

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı kapsamında en az 3 çocuk sahibi ailelerin uygun koşullarla araç sahibi yapılması planlanıyor. Togg başta olmak üzere yerli üretim modelleri kapsayan bu projede resmi başvuru takvimi henüz duyurulmadı.

Yollardaki araç parkını gençleştirmeyi hedefleyen bu alternatif destek programında öne çıkan temel başlıklar şunlardır:

3 ve üzerinde çocuk sahibi olan kalabalık ailelere özel finansman sağlanması,

Togg gibi yerlilik oranı yüksek yerli otomobillerin öncelikli tutulması,

Düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçeneklerinin devreye alınması,

İlk kez araç sahibi olacak bireylerin taşıta erişiminin kolaylaştırılması.

Resmi Açıklamaların Takip Edilmesi Gerekiyor

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve spekülatif iddialara itibar etmemesi adına yalnızca resmi kaynaklara güvenmesi tavsiye ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarındaki yasa tekliflerinin güncel durumu ve ilgili bakanlıkların kamuoyuna duyuracağı resmi takvim dışındaki bilgilere temkinli yaklaşılması gerektiği bildiriliyor.