Kamu kurumlarına toplam 1010 yeni memur alımı için başvuru süreci 20 Ekim 2026 tarihinde başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı 860 personel alırken Adalet Bakanlığı 150 kadro açacak. Başvurular internet ortamından kabul edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi kamu ilanlarıyla iki farklı devlet kurumu bünyesine toplam 1010 memur personeli istihdam edileceği bildirildi. Kamuya yapılacak alımların takvimi ve şartları belirlenirken adaylar başvurularını 20 Ekim 2026 tarihinden itibaren elektronik ortam üzerinden gerçekleştirebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı 860 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımlanan ilk kamu ilanı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapacak adayların Kamu Personel Seçme Sınavı puan türlerinden en az 65 taban puan almış olması gerekmektedir.

Söz konusu kadroya müracaat edecek adayların 35 yaşını doldurmamış olması kuralı aranmaktadır. Bunun yanı sıra adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezuniyet şartını karşılaması beklenmektedir. Ön başvuru işlemleri 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Adalet Bakanlığı KPSS Şartsız 150 Memur İstihdamı

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere icra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına KPSS şartı aranmaksızın 150 kamu personeli alımı gerçekleştirilecektir. İlgili alım için müracaatlar 20-26 Ekim 2026 tarihleri arasında elektronik başvuru sistemleri üzerinden toplanacaktır.

Bu unvanlara müracaat edebilmek için hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü ya da adalet meslek eğitimi ön lisans programlarından birinden mezuniyet diplomasına sahip olma şartı aranmaktadır.

Kamu Personeli Alımı Genel Başvuru Bilgileri

İlan edilen iki farklı pozisyona başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kamu haklarından mahrum bulunmaması temel şartlar arasında yer almaktadır. Her iki kurum için süreç tablosu aşağıda özetlenmiştir:

Kurum Adı Kadro Unvanı Kontenjan KPSS Şartı Başvuru Tarihleri Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı 860 En Az 65 20-22 Ekim 2026 Adalet Bakanlığı İcra Müdürü ve Yardımcısı 150 Aranmıyor 20-26 Ekim 2026

İnternet üzerinden yürütülecek olan başvuru işlemlerinde adayların mezuniyet belgeleri ile kadroya özel koşulları eksiksiz sağlaması gerekmektedir.