Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere mülakat şartı aranmaksızın memur alımı gerçekleştirecek. KPSS tercih kılavuzu üzerinden yapılacak alımlarda adaylar yalnızca sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecek.
GİB Memur Alımı Başvuru Tarihleri
Gelir İdaresi Başkanlığı mülakatsız kamu personeli alımı başvuruları 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanacak.
Adayların yerleştirme sürecinde herhangi bir sözlü veya yazılı mülakat uygulanmayacak. 2026 KPSS oturumlarına katılarak geçerli bir puan alan adaylar, tercih işlemleri sırasında açılan kadrolara puan üstünlüğü esasına göre atanacak.
Alım Yapılacak Kadrolar ve Başvuru Şartları
Açılacak kontenjanlar kapsamında avukat, büro personeli, güvenlik görevlisi, destek personeli ve düz memur unvanlarında istihdam sağlanacak. Adaylarda aranacak genel ve teknik şartlar şu şekilde sıralanıyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl veya beden sağlığı sorunu taşımamak
- Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen suçlardan mahkum olmamak
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf, tecilli veya askerlikle ilişiği bulunmamak
- Geçerli bir 2026 KPSS puanına sahip olmak
GİB Personel Alımı Genel Bilgileri
Söz konusu alım sürecine dair temel başvuru kriterleri ve idari detaylar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
|Kriter
|Açıklama
|Kurum
|Gelir İdaresi Başkanlığı
|Seçim Usulü
|Mülakatsız, KPSS puan üstünlüğü
|Başvuru Kanalı
|ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)
|İkamet Şartı
|Aranmıyor
|Taban Puan
|Baraj puanı yok, geçerli KPSS puanı yeterli
Toplam kontenjan sayısı tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Adaylar herhangi bir şehirde ikamet etme zorunluluğu bulunmaksızın Türkiye genelindeki tüm açık pozisyonlar için tercihte bulunabilecek.
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