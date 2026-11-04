Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gelir İdaresi Başkanlığı, mülakatsız kamu personeli alımı yapmaya hazırlanıyor. Farklı kadrolar için açılacak başvurular 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden kabul edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere mülakat şartı aranmaksızın memur alımı gerçekleştirecek. KPSS tercih kılavuzu üzerinden yapılacak alımlarda adaylar yalnızca sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

GİB Memur Alımı Başvuru Tarihleri

Gelir İdaresi Başkanlığı mülakatsız kamu personeli alımı başvuruları 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanacak.

Adayların yerleştirme sürecinde herhangi bir sözlü veya yazılı mülakat uygulanmayacak. 2026 KPSS oturumlarına katılarak geçerli bir puan alan adaylar, tercih işlemleri sırasında açılan kadrolara puan üstünlüğü esasına göre atanacak.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Başvuru Şartları

Açılacak kontenjanlar kapsamında avukat, büro personeli, güvenlik görevlisi, destek personeli ve düz memur unvanlarında istihdam sağlanacak. Adaylarda aranacak genel ve teknik şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl veya beden sağlığı sorunu taşımamak

Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen suçlardan mahkum olmamak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf, tecilli veya askerlikle ilişiği bulunmamak

Geçerli bir 2026 KPSS puanına sahip olmak

GİB Personel Alımı Genel Bilgileri

Söz konusu alım sürecine dair temel başvuru kriterleri ve idari detaylar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Kriter Açıklama Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı Seçim Usulü Mülakatsız, KPSS puan üstünlüğü Başvuru Kanalı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) İkamet Şartı Aranmıyor Taban Puan Baraj puanı yok, geçerli KPSS puanı yeterli

Toplam kontenjan sayısı tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Adaylar herhangi bir şehirde ikamet etme zorunluluğu bulunmaksızın Türkiye genelindeki tüm açık pozisyonlar için tercihte bulunabilecek.