Otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik sürerken Skoda, kompakt SUV segmentinde yer alan Karoq modeli için dikkat çeken bir kasım ayı satış kampanyası başlattı. Markanın sunduğu yeni fiyat tarifesi kapsamında özellikle üst donanım paketlerinde uygulanan yüksek oranlı indirimler, yeni bir C-SUV sahibi olmak isteyen araç kullanıcılarının ilgisini çekti.
Skoda Karoq İndirimli Fiyat Listesi
Kasım ayı kampanyası kapsamında en yüksek fiyat avantajı Yeni Prestige donanımında sunuluyor. Liste fiyatı 3 milyon 999 bin 900 lira olan bu paket, 1 milyon 100 lira indirimle 2 milyon 999 bin 800 liraya geriledi.
|Donanım Paketi
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Satış Fiyatı
|Karoq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG
|3.249.900 TL
|3.249.900 TL
|Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG
|3.999.900 TL
|3.089.300 TL
|Karoq Yeni Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG
|3.999.900 TL
|2.999.800 TL
Skoda Karoq Motor ve Performans Özellikleri
Skoda Karoq kaputunun altında 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli TSI motor barındırıyor. Gücünü 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla yola aktaran araç, 100 kilometrede ortalama 6.2 litre yakıt tüketimi değerine ulaşıyor.
- Motor Ünitesi: 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli TSI motor
- Güç ve Tork: 150 beygir güç, 250 Nm tork üretimi
- Şanzıman Yapısı: 7 ileri oranlı çift kavramalı DSG otomatik şanzıman
- Performans Verileri: 8.8 ile 9.0 saniye arasında 0-100 km/s hızlanma, 210 km/s azami sürat
- Yakıt Verimliliği: 100 kilometrede ortalama 6.2 litre karma tüketim
Geniş Yaşam Alanı ve Bagaj Kapasitesi
Toplam 4.38 metre uzunluğa sahip olan Skoda Karoq, kompakt boyutlarına karşın sınıfında geniş iç yaşam alanı sunuyor. Standart kullanım pozisyonunda 521 litrelik bagaj hacmi sağlayan araç, arka koltuk grubunun tamamen katlanmasıyla beraber 1630 litrelik geniş yükleme kapasitesine ulaşıyor.
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