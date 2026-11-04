Otomotiv devi Skoda, C-SUV segmentindeki popüler modeli Karoq için kasım ayına özel dev bir fiyat indirimi açıkladı. Modelin Yeni Prestige donanım paketinde liste fiyatı üzerinden 1 milyon 100 bin lira indirim yapılarak satış fiyatı 2 milyon 999 bin 800 liraya çekildi.

Otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik sürerken Skoda, kompakt SUV segmentinde yer alan Karoq modeli için dikkat çeken bir kasım ayı satış kampanyası başlattı. Markanın sunduğu yeni fiyat tarifesi kapsamında özellikle üst donanım paketlerinde uygulanan yüksek oranlı indirimler, yeni bir C-SUV sahibi olmak isteyen araç kullanıcılarının ilgisini çekti.

Skoda Karoq İndirimli Fiyat Listesi

Kasım ayı kampanyası kapsamında en yüksek fiyat avantajı Yeni Prestige donanımında sunuluyor. Liste fiyatı 3 milyon 999 bin 900 lira olan bu paket, 1 milyon 100 lira indirimle 2 milyon 999 bin 800 liraya geriledi.

Donanım Paketi Liste Fiyatı Kampanyalı Satış Fiyatı Karoq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 3.249.900 TL 3.249.900 TL Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.999.900 TL 3.089.300 TL Karoq Yeni Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.999.900 TL 2.999.800 TL

Skoda Karoq Motor ve Performans Özellikleri

Skoda Karoq kaputunun altında 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli TSI motor barındırıyor. Gücünü 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla yola aktaran araç, 100 kilometrede ortalama 6.2 litre yakıt tüketimi değerine ulaşıyor.

Motor Ünitesi: 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli TSI motor

1.5 litrelik turboşarjlı benzinli TSI motor Güç ve Tork: 150 beygir güç, 250 Nm tork üretimi

150 beygir güç, 250 Nm tork üretimi Şanzıman Yapısı: 7 ileri oranlı çift kavramalı DSG otomatik şanzıman

7 ileri oranlı çift kavramalı DSG otomatik şanzıman Performans Verileri: 8.8 ile 9.0 saniye arasında 0-100 km/s hızlanma, 210 km/s azami sürat

8.8 ile 9.0 saniye arasında 0-100 km/s hızlanma, 210 km/s azami sürat Yakıt Verimliliği: 100 kilometrede ortalama 6.2 litre karma tüketim

Geniş Yaşam Alanı ve Bagaj Kapasitesi

Toplam 4.38 metre uzunluğa sahip olan Skoda Karoq, kompakt boyutlarına karşın sınıfında geniş iç yaşam alanı sunuyor. Standart kullanım pozisyonunda 521 litrelik bagaj hacmi sağlayan araç, arka koltuk grubunun tamamen katlanmasıyla beraber 1630 litrelik geniş yükleme kapasitesine ulaşıyor.