Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin resmi süreç devam ediyor. Bartın Üniversitesinde düzenlenen bir programa katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Ekim ayında kamuoyuna duyurulan istihdam hamlesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı İlanı Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı bünyesine katılacak 38 bin sözleşmeli personelin alım ilanı, 19 Kasım tarihinde açıklanacak olan KPSS ortaöğretim sonuçlarının ardından yayımlanacak. Bakanlık yetkilileri, başvuru ve tercih kılavuzunun adaylara açılması için sınav değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Bakan Memişoğlu Ebe İstihdamına Dikkat Çekti

Program kapsamında konuşan Bakan Kemal Memişoğlu, hekim dışı sağlık personeli istihdamında özellikle ebelik mesleğinin kritik bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Yeterli sayıda ebenin sağlık ordusuna dahil edileceğini belirten Bakan Memişoğlu, görev alacak personelin anne ve bebek sağlığının korunması süreçlerinde etkin rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Alım Yapılması Planlanan Kadro ve Pozisyonlar

Bakanlık tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda sağlık hizmetleri sınıfı ile destek hizmetleri bünyesinde farklı unvanlara yer verilmesi planlanıyor. Adayların başvuru yapabileceği temel branşlar şu unvanlardan oluşuyor:

Hemşire

Ebe

Tıbbi sekreter

Büro personeli

Şoför

Başvuru Kılavuzu ÖSYM Tarafından Yayımlanacak

Cumhurbaşkanlığı kararıyla tahsis edilen hekim dışı kadrolar için adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi üzerinden tercihlerini iletecek. Sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirme işlemlerine dair branş dağılımı, kontenjan sayıları ve başvuru şartları resmi kılavuz aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak.