Altın piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, gram altında 7 bin TL ve 7.500 TL senaryoları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Uzmanlar ons altın hareketleri, kontrollü kur politikaları ve fon piyasasındaki gelişmelerin fiyat tahminlerindeki ayrışmayı tetiklediğini belirtirken, mevcut seviyelerin alım için uygun olabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye'de yatırımcıların gözü kulağı altın piyasalarındaki hareketliliğe çevrilirken, son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar kafalarda soru işaretleri yaratıyor.

Piyasada "Gram altında 7 bin TL hedefi gerçekçi mi?" sorusu yüksek sesle tartışılırken, uzmanların beklentileri ve tahminlerindeki ayrışmanın nedenleri de mercek altına alındı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, EKOTÜRK TV ekranlarında yayımlanan ve Şeyda Özder Uyanık'ın sunduğu Beklenti Raporu programında, hem gram altın hem de dolar kuru ve ons altın için dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Ons Altındaki Geri Çekilme Gram Altını Nasıl Etkiledi?

Geçtiğimiz dönemde piyasalarda sıkça konuşulan 6.300 TL seviyesindeki gram altın fiyatlarını değerlendiren Yıldırımtürk, ons altının 4 bin doların altına gerilemesinin iç piyasadaki fiyatları da aşağı çektiğini ifade etti. Uzman isim, "6.300 önemli bir seviye ki 6.500 bizim esas desteğimiz orasıydı. Ama altın onsunun 4.000 doların altına gelmesiyle beraber bu seviyelere geldik" sözleriyle piyasadaki baskının kaynağına dikkat çekti.

Ancak bu geri çekilmenin kalıcı olmayabileceğini belirten Yıldırımtürk, gram altında yeniden yukarı yönlü bir ivme beklediğini vurgulayarak, "Şu anda 6.300 olan gram fiyatının yakın zamanda 6.500, daha sonra 7.000, belki 7.500 seviyeleri görülebilir" öngörüsünde bulundu. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve öngörülebilirliğin oldukça zayıf olduğu bir dönemden geçildiğini belirten Yıldırımtürk, piyasalarda net fiyat vermenin gün geçtikçe daha da zorlaştığına işaret etti.

Kasım Ayı Beklentisi ve 2027 Yılı Öngörüleri

Kasım ayına ilişkin beklentilerini de paylaşan Yıldırımtürk, ay içinde 6.500 TL, 7.000 TL ve hatta 7.250 TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesinde dış piyasalardaki gelişmelerin ve küresel verilerin yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizdi. 2027 yılı genelinde ise altının yönünün yukarı olmaya devam edeceğini öngören uzman, dolar/kur çarpanının yıl sonunda bugünkü seviyelerin üzerinde olmasının iç piyasadaki altın fiyatlarını destekleyeceğini kaydetti.

Dolar/TL İçin Yıl Sonu Tahmini: 53 - 54 Lira

Gram altın fiyatlarının belirlenmesinde dolar kurunun rolüne ayrı bir parantez açan Yıldırımtürk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı kontrollü kur politikasına dikkat çekti. Bu politika nedeniyle döviz fiyatlarında çok küçük çaplı yükselişler yaşandığını belirten Yıldırımtürk, "Bugün itibarıyla 50 TL'yi görmüş durumda dolar. Sene sonuna kadar muhtemelen 53 lira - 54 lira seviyelerinde görebiliriz" dedi. Kurdaki bu olası artışın ons fiyatında bir değişim yaşanmasa bile yurt içindeki gram altın fiyatlarına doğrudan yansıyacağı ifade edildi.

Ons Altında 2027 İlk Çeyrek Vurgusu

Ons altının 4 bin doların altında uzun süre kalmasını beklemediğini dile getiren Yıldırımtürk, yıl sonu tahminini 4.500 ile 5.000 dolar aralığında açıkladı. Daha önce seslendirilen 6.000 dolar seviyesindeki ons beklentilerinin piyasa koşulları nedeniyle bir miktar revize edildiğini belirten uzman, "2027'nin belki ilk çeyreğinde o 6.000 dolar seviyelerini tekrar göreceğiz diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Merkez bankalarının altın alımları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları ve jeopolitik gerilimlerin ons altın üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği vurgulandı.

Fon Krizleri ve Mevduatların Altına Yönelişi Tetikledi

Yurt içi piyasalarda yatırımcı davranışlarını değiştiren unsurlara da değinen Yıldırımtürk, fon piyasalarında yaşanan bazı gelişmelerin vatandaşın sisteme olan güvenini sarstığını ifade etti. Bu güven kaybının yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdiğini belirten uzman, "Fondan dönen paralar, faizlerin düşmesi nedeniyle mevduatta vadesi dolmuş olan paralar altına yönelmeye devam ediyor" dedi. Türkiye'deki tasarruf sahiplerinin alternatif yatırım araçlarına olan güveninin sarsılmasıyla birlikte altının cazibesinin arttığına dikkat çekildi.

"Dolar Bazında Bile Hâlâ Uygun Seviyelerde"

Altının dolar bazındaki seyrine de dikkat çeken Yıldırımtürk, yılın başında 1 kilo altının 180.000 dolar, hatta 182.000 dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatarak şu an bu rakamın 125.000 dolara gerilediğini belirtti. Doların TL karşısındaki artışını bir kenara bıraksak bile altının dolar bazında hâlâ cazip olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, "Bu seviyeler alım için uygun" diyerek yatırımcılara mesaj gönderdi.

Ancak uzmanlar, küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmeler ışığında yatırımcılara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Tüm yumurtaların aynı sepete konulmaması gerektiğinin altını çizen Yıldırımtürk, "Biz hiçbir zaman 'paranızın hepsini altına yatırın' demiyoruz. Hiçbir zaman bütün kısa vadeli alım satımlardan para kazanın demiyoruz" diyerek dengeli bir portföy oluşturulmasının ve uzun vadeli yatırım stratejilerinin önemine dikkat çekti.