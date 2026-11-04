Siber Vatan programı kapsamında düzenlenecek ücretsiz siber güvenlik eğitimleri için başvuru süreci resmen başladı. Türkiye genelindeki tüm üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan programa başvurular 6 Kasım 2026 tarihine kadar çevrim içi ortamda alınacak.

Üniversite öğrencilerine yönelik siber güvenlik alanında yetkinlik kazandırmayı amaçlayan Siber Vatan programında yeni dönem müracaatları kabul edilmeye başlandı. Türkiye genelindeki 81 ilden öğrencilerin katılımına imkan tanıyan organizasyon çerçevesinde, katılımcılara toplam 3 ay sürecek kapsamlı bir çevrim içi eğitim sunulacak. Belirlenen takvime göre adayların resmi internet adresi üzerinden yapacağı işlemler 6 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek.

Siber Vatan Başvuru Şartları Nelerdir?

Siber Vatan eğitim programına 26 yaşını doldurmamış, adli sicil kaydı temiz olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencileri katılabilir. Açık öğretim, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan tüm öğrenciler bölüm kısıtlaması olmadan başvuru yapma hakkına sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 26 yaşını aşmamış bulunmak,

Üniversitelerin açık öğretim, ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarına kayıtlı olmak,

Adli sicil kaydının temiz olması ve herhangi bir adli suça karışmamış bulunmak,

Bir hafta sürecek yüz yüze eğitim dönemine ve kurumlar arası ders programlarına tam katılım sağlamak,

Başvuru formundaki tüm kişisel ve akademik verileri eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde sunmak.

Eğitim ve Katılım Sürecinde Uygulanan Kurallar

Eğitim dönemi boyunca katılımcıların derslere eksiksiz devam etmesi ve kendilerine tanımlanan teknik uygulamaları zamanında teslim etmesi zorunludur. Program süresince mazeretsiz devamsızlık yapan veya disiplin ihlalinde bulunan kursiyerlerin programla ilişiği kesilmektedir. Farklı üniversiteler ve yetkili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen programda, etik ilkelere uyum ve takım çalışması temel kriterler arasında yer almaktadır.

Eğitimleri, verilen görevleri ve teknik ödevleri başarıyla tamamlayan adaylar, programın final etabı niteliğindeki CTF sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Bu aşamada başarı gösteren yetenekli katılımcılara başarı belgesi, resmi sertifika ve çeşitli ödüller takdim edilecektir.

Siber Vatan Başvurusu Nasıl Yapılır?

Siber Vatan eğitimlerine katılmak isteyen adaylar, müracaatlarını sibervatan.org/basvurular internet adresi üzerinden dijital form aracılığıyla iletebilir. Formda yanıltıcı bilgi verdiği belirlenen kişilerin başvuruları geçersiz sayılarak süreçten elenecektir.