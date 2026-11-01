Galatasaraylı futbolcu Torreira ile yollarını ayıran güzel oyuncu Devrim Özkan, aradığı mutluluğu yeni dizisinin setinde buldu. Rol arkadaşı Deniz Can Aktaş ile aralarında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından romantik bir fotoğrafla yanıt veren ünlü oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Televizyon dünyasının en çok konuşulan ve başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Devrim Özkan, özel hayatında yaşanan sürpriz ve sıcak gelişmeyle magazin camiasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Geçtiğimiz dönemde Galatasaray’ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile çalkantılı ve fırtınalı bir birliktelik yaşayan, ardından da bu ilişkiyi noktalandıran güzel oyuncu, uzun süren sessizliğini oldukça romantik ve anlamlı bir adımla bozdu. Aradığı huzuru ve mutluluğu yeni projesi olan Yeraltı dizisinin setinde bulan ünlü oyuncu, rol arkadaşı Deniz Can Aktaş ile yeni bir aşka yelken açtı.

Yeni dizide Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan ile Haydar Ali rolünü canlandıran Deniz Can Aktaş’ın ekran arkasındaki samimiyetleri ve uyumları, çekimlerin başladığı ilk günlerden itibaren dikkatli gözlerden kaçmamıştı. İkilinin hem çekim esnasındaki sahnelerde sergiledikleri yüksek enerji ve güçlü ekran çekimi hem de set aralarında gösterdikleri yakınlık, kısa süre içerisinde magazin kulislerinde fısıltı gazetelerinin çalışmasına ve aşk iddialarının alevlenmesine yol açmıştı. Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği ilk onaylayıcı hamle ise sonunda güzel oyuncunun kendisinden geldi.

Deniz Kenarında Romantik Poz: Aşk İddiaları Sosyal Medyada Belgelendi

Hakkında çıkan aşk haberleri ve iddialar karşında bir süredir sessiz kalmayı tercih eden ve açıklama yapmaktan kaçınan Devrim Özkan, kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı sürpriz paylaşımla tüm dedikodulara son noktayı koydu. Başarılı ve güzel oyuncu, rol arkadaşı Deniz Can Aktaş ile birlikte çekildikleri ve görenleri kıskandıran son derece romantik bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Sevimli seyahat dostları olan köpekleriyle birlikte deniz kenarında, dalgaların ve sahil atmosferinin arasında yan yana poz veren ünlü ikilinin bu içten ve samimi karesi, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyayı adeta salladı. Kısa sürede yüz binlerce beğeni ve binlerce tebrik yorumu alan bu fotoğraf, hem magazin basını hem de ikilinin sıkı takipçileri tarafından ilişkilerinin resmi bir ilanı ve aşkın belgelenmesi olarak yorumlandı.

Set Dostluğundan Gerçek Aşka Uzanan Hikaye Hayranları Heyecanlandırdı

Yeraltı dizisinin yoğun çekim temposu esnasında filizlenen arkadaşlıklarının kısa süre içerisinde tutkulu bir aşka dönüşmesi, her iki oyuncunun da sevenlerini derinden heyecanlandırdı. Sosyal medyada büyük bir etkileşim dalgası yaratan fotoğrafın altına, "Sezonun birbirine en çok yakışan çifti", "Set dostluğu sonunda gerçeğe dönüştü" ve "Devrim Özkan aradığı gerçek mutluluğu sonunda buldu" şeklinde binlerce destekleyici mesaj yağdı.

Dizideki ekran uyumlarıyla izleyicilerden tam not alan ve gerçek hayatta da birlikteliklerini ilan ederek magazin dünyasına bomba gibi düşen ünlü çiftin, bundan sonraki süreçte ilişkilerini nasıl sürdüreceği ve sosyal medyada yapacakları yeni paylaşımlar takipçileri tarafından merakla beklenmeye başlandı. Güzel oyuncunun bu kararlı ve romantik hamlesi, Torreira ayrılığı sonrasında özel hayatında tamamen temiz ve mutlu bir sayfa açtığını da tüm kamuoyuna net bir şekilde göstermiş oldu.