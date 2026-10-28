Ankara Büyükşehir Belediyesi, beş müfettiş yardımcısı alımı için başvuru koşullarını açıkladı. Adaylardan KPSS P48 puan türünde en az 75 puan istenirken belirli fakültelerden mezuniyet ve yaş şartı aranıyor. Başvurular 23 Kasım–4 Aralık arasında şahsen veya postayla yapılabilecek. İşte mezuniyet koşulları, gerekli belgeler ve sınava çağrılacak adayların nasıl belirleneceğine ilişkin önemli ayrıntılar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Rehberlik ve Teftiş Kurulu bünyesinde görevlendirmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alacak. Belediyenin 15 Ekim 2026’da yayımladığı ilana göre başvurular 23 Kasım–4 Aralık 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

Adayların KPSS P48 puan türünden en az 75 puan alması gerekiyor. Ancak bu puanı almak, doğrudan sınava katılma veya atanma hakkı sağlamıyor. Başvuruların ardından KPSS sıralaması yapılacak; yazılı ve sözlü sınav aşamaları uygulanacak.

Hangi fakültelerden mezun olanlar başvurabilir?

İlanda mezuniyet koşulu, tek tek bölüm isimleri yerine fakülte düzeyinde tanımlanıyor. En az dört yıllık lisans eğitimi veren şu fakültelerin mezunları başvurabilecek:

Hukuk

Siyasal bilgiler

İktisat

İşletme

İktisadi ve idari bilimler

Bu fakültelere denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarının mezunları da kapsamda bulunuyor.

Özellikle farklı isim taşıyan bir fakülteden mezun olan adayların, yalnızca bölüm adının benzerliğine dayanarak uygun olduklarını varsaymaması gerekiyor. Diploma üzerindeki fakülte bilgisiyle ilandaki öğrenim koşulu karşılaştırılmalı. Denklik gerektiren durumlarda ilgili belgenin hazırlanması da başvuru dosyasının önemli bir parçası.

KPSS’den 75 puan almak yeterli olacak mı?

75 puan, başvuru için belirlenen alt sınır. İlanda 2025 ve 2026 KPSS A Grubu sınavları belirtiliyor. Uygun başvurular arasından puan sıralamasıyla kadro sayısının 20 katı, yani 100 aday yazılı sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puanı bulunanlar da listeye alınacak.

Bu nedenle taban puanla başvuru yapabilmek ile yazılı sınav listesine girebilmek birbirinden ayrılmalı. Sınava çağrılacak son adayın puanı, başvuranların puan dağılımına göre oluşacak. Adayların sonuç belgelerinde özellikle P48 satırını kontrol etmesi gerekiyor; başka bir puan türünde 75’in üzerinde olmak tek başına yeterli olmayacak.

Başvurular nasıl ve nereye yapılacak?

Başvuru formu ve belgeler, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:22, Yenimahalle/Ankara adresindeki Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen veya iadeli taahhütlü postayla teslim edilebilecek.

İşlem saatleri 08.30–12.30 ve 13.30–17.30 olarak açıklandı. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek.

Postayla başvuracak adayların gönderiyi son güne bırakmaması önem taşıyor. Dosyanın gönderilmiş olmasıyla kuruma zamanında ulaşması aynı şey değil. Teslim süresinin hesaplanması, gönderi takibinin yapılması ve başvuru evraklarının bir kopyasının saklanması olası karışıklıkları azaltabilir.

Yaş ve belge şartlarında nelere dikkat edilmeli?

İlanda yazılı sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma koşulu bulunuyor; doğum tarihi sınırı 26 Aralık 1991 ve sonrası olarak açıklanıyor. Ayrıca adayın bu sınava daha önce hiç katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olması isteniyor.

Başvuru dosyasında imzalı formun yanında kimlik, mezuniyet, adli sicil, KPSS ve gerektiğinde askerlik ile denklik belgeleri yer alacak. El yazısıyla özgeçmiş ve altı biyometrik fotoğraf da isteniyor. Belgelerin kabul edilen biçimleri, belediyenin resmî ilanından incelenebilir.

Dosyayı hazırlarken yalnızca belgelerin sayısını kontrol etmek yeterli olmayabilir. Formun imzalanması, fotoğrafın güncelliği ve özgeçmişin istenen biçimde hazırlanması da gözden geçirilmeli. Başvuru için gerekli evraklarla sonraki aşamalarda istenecek belgelerin ayrılması, hazırlığı kolaylaştıracaktır.

Yazılı sınav ne zaman yapılacak?

Sınava katılabilecek adayların listesi 18 Aralık 2026’da belediyenin internet sitesinde yayımlanacak. Yazılı sınav ise 26 Aralık 2026 saat 09.00’da ABB D Blok yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Sınavda ekonomi, kamu maliyesi, hukuk, muhasebe, yerel yönetimler mevzuatı ve yabancı dil konu grupları bulunuyor.

Adayların hazırlık programını yalnızca KPSS bilgilerini tekrar etmekle sınırlamaması, ilandaki konu başlıklarını ayrı ayrı incelemesi yararlı olacaktır. Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından sınava giriş listesinin ve giriş belgesinin takip edilmesi de adayın sorumluluğunda bulunuyor.