29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Ankara'da Başkentray seferleri gün boyunca ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bu özel hat tüm yolculara hizmet verirken, belediye otobüsleri ve metrolar için ayrı bir düzenleme bulunmuyor.

Türkiye’nin en büyük milli bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta büyük bir coşku ve gururla kutlanmaya hazırlanırken, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik ulaşım kararları da netleşmeye başladı. Kent içi ulaşımda rahat bir nefes almayı sağlayan ve bayram kutlamalarına katılımı kolaylaştıran ücretsiz toplu taşıma düzenlemeleri, resmi makamlarca duyuruldu. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların merakla beklediği detaylar Resmi Gazete'de yayımlanan kararla resmiyet kazandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde vatandaşların kutlama alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belirli raylı sistem hatlarında ücret muafiyeti sağlandı.

Başkentte Hangi Hat Ücretsiz Olacak?

Ankara'da şehir içi ulaşımın omurgasını oluşturan hatlardan biri olan Başkentray, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tüm yolcularına ücretsiz hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, başkentteki banliyö tren hattı bu özel günde ücret tarifesinden muaf tutuldu.

Sincan ile Kayaş arasında hizmet veren ve şehir içi yolcu taşımacılığında kritik bir rol üstlenen Başkentray'ın ücretsiz olması, özellikle tören alanlarına ve etkinlik merkezlerine gidecek olan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Uygulama, 29 Ekim Perşembe günü sabah saat 00.00'dan gece yarısına kadar kesintisiz olarak geçerliliğini koruyacak.

Karar Hangi Ulaşımları Kapsıyor, Diğer Hatlar Ücretli mi?

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında, bu ücretsiz seyahat hakkının belediye otobüslerini, metroları ve Ankaray'ı kapsayıp kapsamadığı geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar yalnızca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı kent içi raylı sistem hatlarını kapsıyor.

Başkentray: Ücretsiz (Bakanlığa bağlı hat)

EGO Otobüsleri, Metro ve Ankaray: Mevcut tarifeleri üzerinden normal ücretlendirme ile hizmet vermeye devam edecek; belediye tarafından ayrıca bir ücretsiz karar alınmadığı sürece bu hatlarda tarife geçerliliğini koruyacak.

Bu nedenle seyahat planı yapacak olan vatandaşların hat ayrımına dikkat etmesi, Başkentray dışındaki belediye araçlarında normal bilet basma işlemlerinin süreceğini göz önünde bulundurması önem taşıyor.

Üç Büyükşehirde Raylı Sistemler Devrede

Resmi Gazete kararıyla yalnızca Ankara'da değil, İstanbul ve İzmir'de de benzer uygulamalar hayata geçirildi. Buna göre Türkiye genelinde 29 Ekim günü boyunca toplam beş önemli raylı sistem hattı vatandaşlara ücretsiz olacak:

Ankara: Başkentray

İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı

İzmir: İZBAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu hatların tüm vatandaşlara gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir seyahat imkânı sunacağını belirtti. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu meydanlarda ve etkinlik alanlarında yaşamak isteyen başkentliler, Başkentray'ın bu anlamlı hizmetinden gün boyu faydalanabilecek. Seferleri kullanacak yolcuların herhangi bir kart dolum veya bilet işlemi yapmaksızın turnikelerden geçiş yapabileceği, uygulama detaylarının istasyonlarda duyurulacağı ifade edildi.