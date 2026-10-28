Ak Parti tarafından hazırlanan ve TBMM’ye sunulması beklenen yeni kanun teklifiyle 1 milyona yakın kişinin 2017 öncesi GSS borçları siliniyor. Çalışma hayatı ve enerji alanlarını kapsayan 11 maddelik düzenlemede ayrıca kadın ve genç istihdamı teşviklerinin uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Türkiye’de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ekonomik ve sosyal içerikli yeni bir yasal düzenleme için geri sayım başladı. Ak Parti tarafından hazırlıkları tamamlanan ve önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması planlanan yeni kanun teklifi, borç yükü altında olan vatandaşlara nefes aldıracak önemli maddeler barındırıyor. Toplam 11 maddeden oluşması beklenen bu kapsamlı torba yasa teklifi; çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve enerji piyasasına yönelik stratejik düzenlemeleri bir arada getiriyor.

1 Milyona Yakın Kişinin GSS Borcu Tarih Oluyor

Teklifin en dikkat çekici maddelerinin başında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi yer alıyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle birlikte, 1 Ocak 2017 tarihi öncesine ait olan ve bugüne kadar ödenmemiş olan GSS primleri ile bu borçlara bağlı olan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm feri alacakların tahsilinden tamamen vazgeçilecek.

Geçmiş yıllardan kalan biriken borçları nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde veya diğer kamusal işlemlerinde sıkıntı yaşayan yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsayan bu düzenleme, borçlular için önemli bir rahatlama sağlayacak. Devlet alacağından vazgeçerek milyonlarca vatandaşın üzerindeki finansal baskıyı kaldırmayı ve sosyal güvenlik sistemindeki erişilebilirliği optimize etmeyi amaçlıyor.

Kadın ve Genç İstihdamına Yönelik Teşviklerde Cumhurbaşkanı Yetkisi

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda şekillendirilen teklif, çalışma hayatındaki istihdam politikalarına da yeni bir soluk getiriyor. İlave istihdamın artırılması, özel politika gerektiren kadın ve genç işsizler ile mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan bireylerin iş gücüne katılımının desteklenmesi amacıyla uygulanan teşviklerin süresi uzatılıyor.

Mevcut düzenlemelere göre bu kapsamdaki istihdam teşviki süresinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılması öngörülüyor. Bununla birlikte, ekonomik ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda bu sürenin 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılması hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi teklifin en kritik idari maddeleri arasında dikkat çekiyor. Bu yetki sayesinde piyasadaki istihdam dengelerinin esnek bir şekilde korunması hedefleniyor.

Enerji Piyasası ve Yüzen LNG Tesisleri Düzenlemesi

Paketin çalışma hayatı dışındaki en önemli ayaklarından birini ise enerji arz güvenliği oluşturuyor. Teklif kapsamında, enerji piyasasında faaliyet gösteren yüzen LNG tesislerinin lisanslarına yönelik yeni bir hukuki çerçeve çiziliyor.

Enerji arz güvenliğinin kesintisiz bir şekilde temin edilmesi ilkeleri çerçevesinde, lisans sahibinin talebi doğrultusunda belirlenecek süre ve kapsam dahilinde; yüzen LNG tesislerinin lisanslarında belirtilen sabit yerlerinden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermesine imkân tanınacak. Bu süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından resmi izin verilebilecek.