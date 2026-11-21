Finans piyasalarında bu hafta hisse senetleri ve altın değer kaybederken ABD doları haftanın kazandıran yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,01 kayıpla tamamlarken gram altın yüzde 7,60 geriledi. Dolar ise yüzde 0,42 yükseliş gösterdi.

Yurt içi piyasalarda haftalık işlem sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hisse senetleri, altın ve döviz piyasasındaki getiri oranları netleşti. Hisse senetleri ve kıymetli madenlerin haftayı kayıpla kapattığı dönemde, döviz kurları arasında yer alan ABD doları değer artışı kaydederek haftalık bazda öne çıkan yatırım aracı oldu.

Haftanın En Çok Kazandıran Enstrümanı Dolar Oldu

Döviz piyasasında işlem gören ABD doları, haftayı yüzde 0,42 oranında primle tamamlayarak satış fiyatını 50,5790 liraya yükseltti. Diğer ana yatırım araçlarının düşüş kaydettiği işlem haftasında dolar, yatırımcısına sınırlı da olsa getiri sağlayan tek finansal araç olarak öne çıktı.

Avrupa para birimi avro ise doların aksine haftalık bazda değer kaybı yaşadı. Avronun satış fiyatı yüzde 0,10 azalarak 55,6580 lira seviyesine indi.

Borsa İstanbul ve Sektör Endekslerinde Sert Kayıplar

Borsa İstanbul pay piyasasında BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,01 oranında azalışla 11.131,32 puandan noktaladı. Hafta içerisinde dalgalı bir grafik sergileyen endeks, en düşük 11.102,52 puanı, en yüksek ise 11.951,86 puanı test etti.

Ana sektör endekslerinin tamamında geri çekilme yaşandı. Borsada işlem gören sektörlerin haftalık değer kayıpları şu şekilde gerçekleşti:

Mali endeks yüzde 5,47 azalışla 13.053,83 puana indi.

Sanayi endeksi yüzde 7,09 düşüşle 13.145,26 puana geriledi.

Hizmetler endeksi yüzde 4,27 değer kaybıyla 10.145,63 puan oldu.

Teknoloji endeksi yüzde 5,68 gerileyerek 34.241,92 puana çekildi.

Altın Fiyatlarında Haftalık Düşüş Eğilimi

Kıymetli madenler piyasasında altın fiyatları önceki hafta sonuna kıyasla geriledi. Kapalıçarşı ve serbest piyasada işlem gören altın türlerinde satıcılı bir seyir izlendi.

Yatırım Aracı Haftalık Değişim Oranı Son Satış Fiyatı 24 Ayar Külçe Altın (Gram) Yüzde -7,60 5.812 TL Cumhuriyet Altını Yüzde -3,79 39.879 TL ABD Doları Yüzde +0,42 50,5790 TL Avro Yüzde -0,10 55,6580 TL

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 7,60 oranında azalarak 5 bin 812 liraya düşerken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 azalış göstererek 39 bin 879 liraya geriledi.