EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışan için kademeli emeklilik konusunda yeni bir adım atıldı. Burdur Milletvekili İzzet Akbulut tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle 1999-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunanların emeklilik yaşlarının yeniden belirlenmesi istendi. Komisyondaki teklifin kadın ve erkek sigortalılar için öngördüğü yaş koşulları belli oldu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların beklediği kademeli emeklilik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine geldi. Burdur Milletvekili İzzet Akbulut tarafından hazırlanan düzenleme, sigorta başlangıcına göre emeklilik yaşının aşamalı olarak değiştirilmesini amaçlıyor.

16 Kasım 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan teklif, 18 Kasım'da 2/4068 esas numarasıyla komisyonlara sevk edildi. Düzenleme özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan vatandaşları ilgilendiriyor.

Teklifin gerekçesinde, EYT kapsamına girenlerle bir gün sonra sigortalı olanlar arasında emeklilik yaşı bakımından önemli farklılıklar bulunduğu belirtiliyor. Ancak önerilen şartlar henüz yürürlüğe girmiş değil.

Kademeli Emeklilikte Yeni Yaş Tablosu Açıklandı

Kanun teklifinde kadın ve erkek sigortalılar için başlangıç yılına göre farklı emeklilik yaşları öngörülüyor.

Detaylar şu şekilde:

1999 girişliler: Kadın 49, erkek 51 yaş.

2000 girişliler: Kadın 50, erkek 52 yaş.

2001 girişliler: Kadın 51, erkek 53 yaş.

2002 girişliler: Kadın 52, erkek 54 yaş.

2003 girişliler: Kadın 53, erkek 55 yaş.

2004 girişliler: Kadın 54, erkek 56 yaş.

2005 girişliler: Kadın 55, erkek 57 yaş.

2006 girişliler: Kadın 56, erkek 58 yaş.

2007 girişliler: Kadın 57, erkek 59 yaş.

2008 Ocak-Nisan girişliler: Kadın 58, erkek 60 yaş.

1999 yılına ilişkin kademe, 9 Eylül sonrasındaki sigorta başlangıçlarını kapsıyor.

Prim Gün Sayısı ve Hizmet Süresi Korunacak

Teklifte mevcut prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarının değiştirilmesi öngörülmüyor.

Bu nedenle düzenlemenin kabul edilmesi halinde yalnızca yaş koşullarında farklılaşma yaşanabilecek. Prim ve hizmet şartlarının ayrıca tamamlanması gerekecek.

Kademeli Emeklilik Teklifi Hangi Komisyonda?

Düzenlemenin esas komisyonu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu olarak belirlendi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ise tali komisyon olarak görevlendirildi.

Kademeli Emeklilik Yasalaştı mı?

21 Kasım 2026 itibarıyla teklif komisyon aşamasında bulunuyor. Henüz TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş bir düzenleme yok.

Yeni emeklilik koşullarının uygulanabilmesi için yasama sürecinin tamamlanması ve kanunun Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.