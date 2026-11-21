Hususi damgalı pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi; Türk Eczacıları Birliği'ne bağlı odalara kayıtlı ve en az 15 yıllık kıdeme sahip eczacılara yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. İlgili komisyona sevk edilen düzenleme henüz yasalaşmadığı için mevcut aşamada yeni bir başvuru hakkı yürürlüğe girmiş değil.

Kamuoyunda yeşil pasaport olarak adlandırılan hususi damgalı pasaportun kapsamına yeni meslek gruplarının dahil edilmesine yönelik yasama girişimleri gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Son olarak eczacılara yeşil pasaport hakkı tanınmasını hedefleyen yeni bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz tarafından hazırlanan teklif, mesleğinde belirli bir kıdemi geride bırakan eczacıların yurt dışı seyahatlerinde karşılaştıkları vize engellerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Eczacılara Yeşil Pasaport Şartları Neler Öngörüyor?

Hazırlanan düzenlemede, hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilmek için iki temel mesleki kriter öne çıkıyor. Teklif metnine göre başvuru yapacak kişilerin Türk Eczacıları Birliği'ne bağlı eczacı odalarına kayıtlı olması ve meslekte en az 15 yıllık kıdeme sahip bulunması gerekiyor.

Düzenlemenin gerekçesinde, eczacıların uluslararası düzeydeki mesleki gelişim faaliyetlerine daha kolay erişim sağlamasının hedeflendiği vurgulanıyor. Özellikle yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılar, uluslararası kongreler, mesleki eğitimler ve gelişim programlarına katılım sırasında yaşanan vize prosedürlerinin ve zaman kayıplarının aşılması amaçlanıyor.

Hukuki Kriterler ve Güvenlik Şartları

Kanun teklifinde yalnızca oda kaydı ve 15 yıllık çalışma süresi tek başına yeterli görülmüyor. Yeşil pasaport şartları kapsamında başvuru sahiplerinin hukuki durumuna ilişkin ek kriterler de yer alıyor. Buna göre Türk Ceza Kanunu'nun belirli bölümlerinde düzenlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar bakımından haklarında soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı aranıyor. Dolayısıyla düzenleme yasalaşsa dahi mesleki kıdemin yanında tüm yasal koşulların eksiksiz karşılanması gerekecek.

Teklif Henüz Yasalaşmadı, Süreç Komisyonda!

Eczacıların en çok dikkat etmesi gereken nokta ise söz konusu kanun teklifinin henüz yasalaşmamış olmasıdır. TBMM Başkanlığına sunulan teklif, değerlendirilmek üzere ilgili komisyona sevk edilmiş durumda. Bir kanun teklifinin yürürlüğe girebilmesi için önce komisyon görüşmelerinden geçmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve son olarak Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Bu nedenle mevcut aşamada 15 yıllık mesleki kıdeme sahip eczacılar için yürürlüğe girmiş yeni bir hak bulunmuyor ve teklife dayanarak doğrudan yeşil pasaport başvurusu yapılması mümkün değil.

Hangi Meslek Grupları da Kapsama Girmek İstiyor?

Hususi damgalı pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik beklentiler yalnızca eczacılık mesleğiyle sınırlı kalmıyor. Son dönemde Meclis gündemine taşınan farklı kanun tekliflerinde doktorlar, diş hekimleri, veteriner hekimler, mühendisler, mimarlar, mali müşavirler, pilotlar, öğretmenler ve muhtarların da yeşil pasaport kapsamına alınması önerildi.

Söz konusu tekliflerde meslek kollarına göre 5, 10 ve 15 yıllık kıdem şartları öne çıkarken, bu girişimlerin tamamının ancak yasama sürecini tamamlaması halinde hukuki geçerlilik kazanabileceği hatırlatılıyor.