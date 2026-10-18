Türkiye genelinde doğalgaz kullanımı artarken, 4 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren kademeli fatura sisteminin etkileri bu ayki faturalarda hissedilecek. Bu yeni düzenleme ile birlikte, aylık tüketim miktarına göre belirlenen kademeler doğrultusunda yaklaşık 2.8 milyon konut abonesinin faturası daha yüksek gelecek.

Türkiye'de soğuk havaların başlamasıyla birlikte artan doğalgaz tüketimi, konut abonelerinin faturalarında önemli değişikliklere yol açacak. Geçtiğimiz dönemde uygulamaya alınan kademeli fatura sistemi, bu aydan itibaren milyonlarca hanenin ödeyeceği miktarı doğrudan etkileyecek. Bu sistem, tüketicilerin aylık kullanım miktarlarına göre farklı birim fiyatlarla karşılaşmasını sağlayarak, enerji tasarrufunu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kademeli Doğalgaz Fatura Sistemi Nasıl İşleyecek?

Doğalgazda kademeli fatura sistemi, konut abonelerini aylık tüketim miktarlarına göre iki farklı kademede değerlendirir. Belirlenen limitin altında kalan tüketimler 1. kademeden uygun birim fiyatla hesaplanırken, bu limitin aşılması durumunda 2. kademe devreye girerek metreküp birim fiyatını önemli ölçüde yükseltir. Bu limitler, illerin soğukluk derecesine göre farklılık gösterir.

Faturalara Yansıyacak Birim Fiyatlar ve Etkilenen Abone Sayısı

Kademeli sisteme göre, 1 metreküp doğalgazın 1. kademe fiyatı 10 lira 62 kuruş olarak uygulanırken, tüketimin 2. kademeye geçmesi halinde metreküp fiyatı 18 liraya yükselmektedir. Ülkemizdeki 21.8 milyon doğalgaz abonesinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan 2.8 milyon vatandaşın faturası bu düzenlemeden etkilenecektir. Şehit aileleri ve gaziler için ise metreküp fiyatı 5.31 liradan sağlanmaktadır.

İllere Göre Kademeli Tüketim Limitleri

Her ilin kendine özgü iklim koşulları ve geçmiş tüketim verileri göz önünde bulundurularak ilk kademe harcama limitleri belirlenmiştir. Bu limitler, illerin soğukluk derecesine göre farklılık göstermekte ve daha soğuk bölgelerde daha yüksek tutulmaktadır. İşte bazı illere göre ekim ayı bazlı belirlenen ilk kademe limitleri:

İstanbul: 43,73 metreküp

43,73 metreküp Ankara: 76,86 metreküp

76,86 metreküp İzmir: 25,11 metreküp

25,11 metreküp Antalya: 16,94 metreküp

16,94 metreküp Diyarbakır: 31,69 metreküp

31,69 metreküp Kütahya: 70,93 metreküp

70,93 metreküp Erzurum: 62,83 metreküp

62,83 metreküp Hakkari: 45,19 metreküp

45,19 metreküp Kars: 53,39 metreküp

53,39 metreküp Rize: 34,18 metreküp

Doğalgaz Faturası Hesaplama Örneği

Kademeli sistemin faturalara yansımasını somutlaştırmak için bir örnek verilebilir. İstanbul'da ikamet eden bir abone, 43 metreküp doğalgaz tükettiğinde vergiler hariç 456,66 TL ödeyecektir. Ancak tüketimi 44 metreküpe çıktığında, 2. kademeye geçiş nedeniyle fatura vergiler hariç 792 TL'ye yükselecektir. Bu durum, tüketim limitlerinin önemini ortaya koymaktadır.