Türkiye'de soğuk havaların başlamasıyla birlikte artan doğalgaz tüketimi, konut abonelerinin faturalarında önemli değişikliklere yol açacak. Geçtiğimiz dönemde uygulamaya alınan kademeli fatura sistemi, bu aydan itibaren milyonlarca hanenin ödeyeceği miktarı doğrudan etkileyecek. Bu sistem, tüketicilerin aylık kullanım miktarlarına göre farklı birim fiyatlarla karşılaşmasını sağlayarak, enerji tasarrufunu teşvik etmeyi amaçlıyor.
Kademeli Doğalgaz Fatura Sistemi Nasıl İşleyecek?
Doğalgazda kademeli fatura sistemi, konut abonelerini aylık tüketim miktarlarına göre iki farklı kademede değerlendirir. Belirlenen limitin altında kalan tüketimler 1. kademeden uygun birim fiyatla hesaplanırken, bu limitin aşılması durumunda 2. kademe devreye girerek metreküp birim fiyatını önemli ölçüde yükseltir. Bu limitler, illerin soğukluk derecesine göre farklılık gösterir.
Faturalara Yansıyacak Birim Fiyatlar ve Etkilenen Abone Sayısı
Kademeli sisteme göre, 1 metreküp doğalgazın 1. kademe fiyatı 10 lira 62 kuruş olarak uygulanırken, tüketimin 2. kademeye geçmesi halinde metreküp fiyatı 18 liraya yükselmektedir. Ülkemizdeki 21.8 milyon doğalgaz abonesinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan 2.8 milyon vatandaşın faturası bu düzenlemeden etkilenecektir. Şehit aileleri ve gaziler için ise metreküp fiyatı 5.31 liradan sağlanmaktadır.
İllere Göre Kademeli Tüketim Limitleri
Her ilin kendine özgü iklim koşulları ve geçmiş tüketim verileri göz önünde bulundurularak ilk kademe harcama limitleri belirlenmiştir. Bu limitler, illerin soğukluk derecesine göre farklılık göstermekte ve daha soğuk bölgelerde daha yüksek tutulmaktadır. İşte bazı illere göre ekim ayı bazlı belirlenen ilk kademe limitleri:
- İstanbul: 43,73 metreküp
- Ankara: 76,86 metreküp
- İzmir: 25,11 metreküp
- Antalya: 16,94 metreküp
- Diyarbakır: 31,69 metreküp
- Kütahya: 70,93 metreküp
- Erzurum: 62,83 metreküp
- Hakkari: 45,19 metreküp
- Kars: 53,39 metreküp
- Rize: 34,18 metreküp
Doğalgaz Faturası Hesaplama Örneği
Kademeli sistemin faturalara yansımasını somutlaştırmak için bir örnek verilebilir. İstanbul'da ikamet eden bir abone, 43 metreküp doğalgaz tükettiğinde vergiler hariç 456,66 TL ödeyecektir. Ancak tüketimi 44 metreküpe çıktığında, 2. kademeye geçiş nedeniyle fatura vergiler hariç 792 TL'ye yükselecektir. Bu durum, tüketim limitlerinin önemini ortaya koymaktadır.
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