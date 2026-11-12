Sigara fiyatlarında yılın son ayına yaklaşılırken yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, aralık ayında uygulanabilecek fiyat değişikliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alkollü içecekleri de kapsayan artış beklentisinde gözler üretici firmaların açıklayacağı yeni tarifelere çevrildi.

Türkiye'de sigara fiyatlarına aralık ayında yeni zam yapılabileceği yönündeki açıklamalar gündeme geldi. Yıl boyunca farklı tarihlerde fiyat listelerini güncelleyen üretici firmaların, 2026'nın son ayında yeniden fiyat değişikliğine gidebileceği belirtiliyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Elips Haber'e yaptığı açıklamada sigara ve alkollü içecek fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaştı. Dündar, üretim ve satış maliyetlerindeki gelişmelerin ardından yeni fiyat tarifelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Kasım ayında birçok sigara markasının paket fiyatı 110 TL ile 140 TL arasında değişirken, beklenen artışların hangi ürünlere yansıyacağı henüz kesinleşmedi.

Sigara Fiyatlarına 5 ile 10 TL Arasında Zam Bekleniyor

TBYD Başkanı Erol Dündar'ın değerlendirmesine göre sigara paketlerinde aralık ayından itibaren yeni fiyatlar uygulanabilir.

Detaylar şu şekilde:

Beklenen sigara zammı: Paket başına 5-10 TL

Alkollü içeceklerde artış beklentisi: Yüzde 10-15

Yeni tarifeler için öne çıkan tarih: 1 Aralık 2026

Mevcut sigara fiyat aralığı: Birçok markada 110-140 TL

Kesin zamlı fiyatlar: Üretici firmaların açıklamalarına bağlı

Belirtilen tutarlar sektör beklentisini yansıtıyor. Bütün markalara aynı miktarda zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Güncel Sigara Fiyatları Yeniden Gündemde

22 Ekim 2026 tarihli fiyat listelerinde Parliament Midnight 140 TL, Parliament Night Blue 130 TL ve Marlboro Red 125 TL seviyesinde bulunuyordu.

Aynı listelerde Winston 125 TL, Camel çeşitleri 115-120 TL, Kent çeşitleri ise 115-130 TL arasında yer alıyordu.

Bu rakamlar önceki fiyat listelerini yansıtırken, kasım ayında yapılan güncellemeler nedeniyle bazı ürünlerin satış tutarları değişmiş olabilir.

Alkollü İçeceklerde Yüzde 15'e Kadar Artış Beklentisi

Erol Dündar, alkollü içeceklerde de yüzde 10 ile yüzde 15 arasında fiyat artışı öngördüğünü açıkladı.

Beklentinin gerçekleşmesi durumunda bira, rakı, viski ve votka gibi ürünlerin fiyatları üretici firmaların kararlarına göre değişebilecek.

Yeni Sigara Fiyatları 1 Aralık'ta Netleşebilir

Sektör temsilcilerinin açıklamalarında 1 Aralık 2026 tarihi öne çıkıyor. Ancak bütün üreticilerin aynı tarihte zam yapacağına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.

Kesin fiyatlar, üretici ve dağıtıcı firmaların yayımlayacağı yeni listelerle belli olacak.