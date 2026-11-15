Dolar Yatırımcısına Kritik Tarih Verildi! Kurda 10 TL'lik Büyük Değişim Geliyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde dolar kuruna ilişkin yeni beklentiler ortaya çıktı. Finans ve reel sektör temsilcilerinin katıldığı araştırmada hem yıl sonu hem de gelecek 12 aya yönelik tahminler yükseldi. Açıklanan rakamlar, döviz piyasasında önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin nasıl değiştiğini gösterdi.