Dolar/TL kurunun gelecek dönemde nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette yıl sonu ve 12 ay sonrasına ilişkin döviz kuru beklentileri yukarı yönlü güncellendi.
Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan araştırma, piyasalardaki beklentilere ilişkin önemli veriler ortaya koydu.
Özellikle gelecek yılın kasım ayına yönelik dolar tahmininin 60 TL seviyesini aşması dikkat çekti. Ancak açıklanan rakamlar kesinleşmiş kur hedefi değil, anket katılımcılarının ortalama beklentilerini yansıtıyor.
Dolar Kuru 2026 Sonunda Kaç TL Olacak?
Merkez Bankasının kasım ayı anketinde dolar/TL için yıl sonu tahmini sınırlı yükselirken, 12 ay sonrası beklentisinde daha belirgin değişim görüldü.
Detaylar şu şekilde:
Ekim ayı yıl sonu dolar beklentisi: 51,55 TL
Kasım ayı yıl sonu dolar beklentisi: 51,61 TL
Önceki 12 ay sonrası tahmin: 59,26 TL
Yeni 12 ay sonrası dolar beklentisi: 60,77 TL
12 aylık tahmindeki artış: 1,51 TL
Ankete katılan kişi sayısı: 70
Yıl sonu ve 12 aylık beklentiler farklı dönemleri kapsadığından doğrudan aynı tarihli kur tahminleri olarak değerlendirilmemeli.
Dolar İçin 10 TL'lik Değişim Beklentisi
Kasım 2026 anketindeki cari ay sonu dolar beklentisi yaklaşık 50,73 TL olarak açıklandı.
Aynı araştırmada 12 ay sonrasına ilişkin beklentinin 60,77 TL olması, iki tahmin arasında yaklaşık 10 TL fark bulunduğunu gösteriyor.
Bu hesaplama, doların kesin olarak aynı miktarda yükseleceği anlamına gelmiyor.
Enflasyon ve Faiz Beklentileri de Güncellendi
Ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63'ten yüzde 30,04'e yükseldi.
Gelecek 12 aya ilişkin enflasyon tahmini ise yüzde 24,04 olarak kaydedildi.
Aralık ayı politika faizi beklentisi yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.
Dolar Kurunda Yeni Beklentiler Takip Edilecek
Döviz piyasasında önümüzdeki dönemin seyrini enflasyon gelişmeleri, para politikası kararları ve küresel ekonomik koşullar etkileyecek.
Kasım anketindeki tahminler piyasa katılımcılarının görüşlerini gösterirken, TCMB'nin resmi döviz kuru hedefi niteliği taşımıyor.
Yorum Yap