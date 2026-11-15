Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, KPSS puan şartı aramaksızın 70 bin TL maaşla 4 sözleşmeli şoför alımı yapacağını duyurdu. İstanbul genelinde istihdam edilecek lise mezunu adaylar için başvurular Kariyer Kapısı üzerinden 17 Kasım 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli kamu personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İstanbul ilinde görev yapacak destek personeli şoför kadroları için yayımlanan ilanda adaylardan KPSS puan şartı aranmayacağı bildirildi. Toplamda 4 personelin istihdam edileceği pozisyonda görev alacak çalışanlara aylık 70 bin TL maaş verilecektir.

Milli Saraylar Şoför Alımı Başvuru Şartları Nelerdir

Milli Saraylar bünyesinde şoför olarak çalışmak isteyen adayların en az lise mezunu olması, C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması ve 40 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Yalnızca erkek adayların başvurusuna açık olan kadro için KPSS puanı aranmamakta, alımlar uygulamalı ve sözlü sınavla yapılmaktadır.

Pozisyona atanacak personellerin sağlaması gereken özel kriterler ilanda şu şekilde sıralanmıştır:

En az ortaöğretim yani lise mezuniyeti belgesine sahip olmak

Geçerli C ve D sınıfı ehliyet belgelerini ibraz edebilmek

Resmi son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaş sınırını aşmamış olmak

İlan edilen destek personeli şoför kadrosu için erkek olmak

Adaylarda Aranan Genel Koşullar ve Kriterler

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel hükümlere uyması, 18 yaşını doldurmuş olması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması şarttır. Ayrıca görevini devamlı yapmasına engel oluşturabilecek herhangi bir akıl hastalığının bulunmaması zorunludur.

Başvuruda bulunacak tüm adayların ayrıca aşağıdaki kanuni koşulları eksiksiz taşıması beklenmektedir:

Sosyal Güvenlik Kurumundan dul ve yetim aylığı hariç olmak üzere emeklilik veya malullük aylığı almamak

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken herhangi bir nedenle görevden ya da meslekten ihraç edilmemiş olmak

Askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik hizmetini yapmış bulunmak veya tecilli statüde yer almak

Sözleşmeli personel pozisyonunda çalışırken sözleşme ilkelerine aykırılık gerekçesiyle kurumca sözleşmesi sonlandırılmamış olmak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca evvelce gerçekleştirilen mülakatlara girmemiş veya başarısız sayılmamış olmak

Milli Saraylar Şoför Başvurusu Nasıl Yapılır

Şoför alımı başvuruları e-Devlet şifresiyle Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfası üzerinden tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Şoförlük becerisini ölçen uygulamalı sınav ile sözlü mülakat aşamalarını kapsayan alım sürecinde adaylar başvurularını 17 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlayabilecektir.