Duman, bugün Ankara’da ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de dinleyicileriyle buluşacak. Konser saat 21.00’de başlayacak, kapılar ise 18.00’de açılacak. Bilet sağlayıcısında başlangıç fiyatı 1.500 TL olarak listeleniyor. İşte Duman Vişnelik konserine katılacakların merak ettiği yaş koşulları, kimlik zorunluluğu ve alana gitmeden önce kontrol etmesi gereken önemli giriş ayrıntıları bu akşamın konser rehberinde.

Ankara’da pazar akşamını konserle değerlendirmek isteyen Duman dinleyicileri, bugün Vişnelik’te buluşacak. Grubun resmî konser takviminde 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 21.00, ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi bilgisi yer alıyor. Ankara konseri, grubun ekim ayı programındaki duraklardan biri.

Biletix’in güncel etkinlik kaydı da aynı tarih, saat ve mekânı gösteriyor. Organizasyon, IF Performance Hall ve Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Duman Ankara konseri saat kaçta başlayacak?

Etkinlik kaydında konser saati 21.00, kapı açılışı ise 18.00 olarak duyuruluyor. Dolayısıyla 18.00 bilgisi, grubun sahneye çıkış saati anlamına gelmiyor.

Alana erken gitmeyi düşünenlerin bekleme süresini de akşam planına katması yararlı olacaktır. Arkadaşlarıyla farklı noktalardan gelecek dinleyiciler, buluşma yerini önceden belirleyebilir. Özellikle giriş sırasında birbirini aramakla zaman kaybetmemek için telefonların şarjının yeterli olması da pratik önem taşıyor.

Konser nerede yapılacak?

Duman Vişnelik konserinin mekânı ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi. Resmî takvimde ve bilet sağlayıcısında yer alan bu tam ad, ulaşım planı yapılırken esas alınmalı. Yalnızca “ODTÜ” aramasıyla hareket etmek yerine, etkinlik kaydındaki mekânın harita bağlantısı kontrol edilmeli.

Konsere özel servis veya otopark uygulamasına ilişkin doğrulanmış bilgi olmadan böyle bir hizmet varmış gibi plan yapılmamalı. Toplu taşımayla geleceklerin dönüş seçeneklerini önceden incelemesi, konser sonrasında karar vermelerini kolaylaştırabilir.

Duman konser biletleri ne kadar?

Biletix sayfasında biletler 1.500 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Bu ifade, bütün biletlerin aynı bedelle satıldığı anlamına gelmiyor; güncel kategori, uygunluk ve ödeme toplamı satın alma ekranından görülmeli.

İki kişinin yalnızca başlangıç fiyatı üzerinden hesaplanan bilet bütçesi 3.000 TL oluyor.

Yaş sınırı ve giriş koşulları neler?

Bilet sağlayıcısının kurallarında yaş sınırı bulunmadığı, 6 yaş üzerindeki her katılımcının bilete tabi olduğu belirtiliyor. Katılımcıların kimliklerini yanında bulundurması isteniyor. Girişte bilet kontrolü ile üst ve çanta araması yapılacağı da açıklanıyor.

Kurallarda ayrıca dışarıdan yiyecek ve içecek alınmayacağı, katlanabilir sandalye ve şemsiyelerin içeri kabul edilmeyeceği yazıyor.

Yola çıkmadan önce son kontrol nereden yapılmalı?

Güncel kayıt ve ayrıntılı koşullar, Biletix Duman Ankara konseri sayfasından kontrol edilebilir. Özellikle çantaya alınacak eşyalar konusunda kısa özet yerine kuralların tamamına bakmak, kapıda sorun yaşanmasını önleyebilir.