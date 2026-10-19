Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, küresel çaptaki personeline üç yıl boyunca maaş artışı uygulamayacağını bildirdi. İşçi sendikası IG Metall, kararın dünya genelindeki çalışanlara iletildiğini ve ücretlerin dondurulduğunu duyurdu.

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, maliyetleri kontrol altına alma gerekçesiyle çalışanlarının maaş artışlarını askıya alma yoluna gitti. Almanya'nın en büyük sendikalarından biri olan IG Metall tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket yönetimi, dünya genelindeki personeline bir bilgilendirme mesajı ileterek üç yıl boyunca herhangi bir maaş zammı yapılmayacağını resmi olarak bildirdi.

Ücret Artışları Askıya Alındı

Volkswagen yönetimi tarafından birim amirlerine ve yöneticilere gönderilen direktifte, mevcut toplu sözleşme ücret seviyelerinin korunması istendi. Yeni düzenleme doğrultusunda şirket bünyesindeki tüm maaş artışlarının tamamen dondurulduğu ve personelin mevcut gelir düzeyinde çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Ekim ayı başında yürürlüğe girdiği ifade edilen yeni tasarruf direktifinin, küresel çaptaki operasyonları doğrudan kapsadığı belirtildi. Şirket içi yazışmalara dayandırılan sendika açıklamasına göre, yöneticilere verilen kesin talimat ile birlikte genel maaş skalasında herhangi bir iyileştirme yapılması engellendi.

2030 Yılına Kadar Sıfır Zam Planı

IG Metall sendikasının aktardığı veriler, şirketin sıfır zam politikasını uzun vadeli bir plan dahilinde sürdürmek istediğini ortaya koydu. Alınan kararların çalışanlar üzerindeki mali etkileri şu başlıklar altında değerlendirildi:

Uygulamaya konulan yeni direktif uyarınca personellere 2030 senesine kadar ücret artışı yapılmaması hedefleniyor.

Uzun vadeye yayılan sıfır zam politikasının personelin satın alma gücünde yaklaşık yüzde 10 oranında kayba yol açabileceği hesaplanıyor.

Ekim ayı itibarıyla geçerli kılınan düzenleme dünya çapındaki tüm Volkswagen işçilerini kapsıyor.

Sendika ve İşçi Temsilcilerinden Sert Tepki

Maaşların dondurulması yönündeki karara işçi temsilcileri ve sendika kanadından yoğun itiraz geldi. Şirketin maliyet azaltma gerekçesiyle personelin gelir seviyesini hedef almasını eleştiren temsilciler, bu tasarruf hamlesine karşı güçlü bir direniş sergileyeceklerini ifade etti. IG Metall yetkilileri, çalışan haklarının geriye gitmesine izin vermeyeceklerini belirterek sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.