Nadir görülen hipertrikoz rahatsızlığı nedeniyle vücudunun yüzde 95'i yoğun kıllarla kaplı olan Larry Gomez, çocukluğunda yaşadığı ağır zorbalıklara rağmen görünümünü çok sevdiğini belirtti. Ailesinin geçimini sağlamak için sirklerde çalışmaya başlayan Gomez, kıllarını aldırmayı asla düşünmediğini açıkladı.

Dünya genelinde oldukça nadir rastlanan genetik bir rahatsızlık olan hipertrikoz sendromu ile yaşayan ve "Kurt Adam" olarak tanınan Larry Gomez, yaptığı son samimi açıklamalarla yeniden gündemin merkezine oturdu. Yüzü dahil tüm vücudu kalın ve uzun kıllarla kaplı olan Gomez, geçmişte yaşadığı zorlukları ve benzersiz yaşam tarzını basına anlattı.

Meksika'nın zorlu koşullarında büyüyen Larry Gomez, çocukluk yıllarında ailesinin maddi durumunun son derece kötü olduğunu ifade etti. Evlerine ekmek götürebilmek ve ailesine maddi açıdan destek olmak zorunda kalan Gomez, genç yaşta sirklerde çalışma karar aldığını belirtti. Karşısına çıkan bu sirkte çalışma fırsatını ailesinin hayatta kalabilmesi için değerlendirdiğini söyleyen Gomez, bu süreçte "Kurt Adam" lakabıyla anılmaya başladığını ve hayatının bu zorlu dönemde şekillendiğini dile getirdi.

Okul yıllarında dış görünüşü nedeniyle akranlarının hedefi haline geldiğini ve ağır zorbalığa maruz kaldığını vurgulayan Larry Gomez, kuzeniyle birlikte toplumsal baskılara karşı büyük bir mücadele verdiklerini aktardı. Diğer çocuklardan farklı bir fiziksel görünüme sahip olmanın eğitim hayatını neredeyse kabusa çevirdiğini belirten Gomez, annesinin kendisine verdiği öğütlerin bu süreçte en büyük sığınağı olduğunu söyledi. Annesinin sürekli olarak yaşananları kafaya takmamasını öğütlediğini belirten Gomez, ailesine ve dini inançlarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın kendisine bu zor günlerde büyük bir güç verdiğini vurguladı.

Katıldığı televizyon programında sunucuların yönelttiği kıllarını neden aldırmadığı yönündeki soruya çok net bir yanıt veren Larry Gomez, kararından asla pişman olmadığını ifade etti. Kendisini olduğu gibi kabul ettiğini ve farklı olmayı sevdiğini söyleyen Gomez, dış görünüşünde en ufak bir değişiklik yapmayı bile asla düşünmediğini dile getirdi.

Yaşadığı onca zorluğa rağmen hayata pozitif bakmayı başaran Larry Gomez, kendisi gibi toplumda farklı görünen ve ötekileştirilen insanlara da önemli tavsiyelerde bulundu. Hiç kimsenin dış görünüşü nedeniyle üzülmemesi gerektiğini belirten Gomez, insanların kendi öz benlikleriyle mutlu olmalarını, ailelerine ve inançlarına her zaman güvenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Yaşadığı tüm zorlukları birer avantaja çeviren Gomez'in bu ilham verici hikayesi, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi ve milyonlarca kişiye umut oldu.