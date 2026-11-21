BDDK, ikinci konut alımlarında uygulanan kredi kısıtlamasını esneterek ilk ev alımındaki finansman oranlarını geçerli kıldı. Yeni kararla birlikte 5 milyon liralık bir konut için enerji sınıfına göre 4,5 milyon liraya kadar finansman sağlanabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, mülkiyetinde konut bulunan vatandaşların yeni gayrimenkul edinimlerine yönelik kredi sınırlandırmasını yeniden düzenledi. Yapılan değişiklikle beraber, üzerine kayıtlı tek evi bulunan kişiler ikinci konut alımlarında ilk ev sahipliğinde sunulan yüksek kredi oranlarından faydalanma imkanına kavuştu.

İkinci Konut Kredisinde Yeni Dönem ve Şartlar

Yeni kural çerçevesinde kendisi, eşi veya 18 yaşından küçük çocuklarının üzerine yalnızca bir taşınmaz bulunan kişiler, ilk kez ev alıyormuş gibi kredi çekebilecek. Kredi hacmini yüzde 75 oranında daraltan kısıtlama ise hane halkı adına en az iki konut bulunması halinde, yani üçüncü ve sonraki konut alımlarında geçerliliğini koruyacak.

Eski sistemde 5 milyon TL ekspertiz değerine sahip ikinci bir gayrimenkul için azami 1 milyon 125 bin TL tutarında kredi kullandırılıyordu. Yeni düzenleme doğrultusunda bu sınırlandırma gevşetilerek satın alınacak konutun enerji sınıfı performansına göre kredi tavanı önemli ölçüde yukarı taşındı.

Enerji Sınıfına Göre Kredi Limitleri ve Taksit Tutarları

Satın alınacak taşınmazın enerji verimlilik düzeyi çekilebilecek azami kredi miktarını doğrudan etkiliyor. Yüzde 2,88 aylık finansman oranı ve 120 ay vade üzerinden hesaplanan 5 milyon TL değerindeki bir konuta ait kredi geri ödeme tablosu şu şekilde oluştu:

Enerji Sınıfı Azami Kredi Tutarı Aylık Taksit (120 Ay) Toplam Geri Ödeme A ve B Enerji Sınıfı 4.500.000 TL 134.041 TL 16.084.920 TL C Enerji Sınıfı 4.000.000 TL 119.148 TL 14.297.760 TL Diğer Sınıflar 3.500.000 TL 104.254 TL 12.510.480 TL

Örnek Ödeme Planları ve Finansman Detayları

Satın alma sürecinde 2,5 milyon TL peşinatı bulunan ve kalan tutar için finansman kullanmak isteyen tüketiciler için de aylık yüzde 2,88 finansman oranı ve 120 ay vade şartları geçerli oluyor. BDDK tarafından hayata geçirilen bu düzenleme, ikinci evini yatırıma veya ihtiyaca dönüştürmek isteyen ancak önceki limit kısıtlamalarına takılan vatandaşlara geniş bir finansman alanı sağlıyor.