Ankara’dan Esenboğa Havalimanı’na gece toplu taşımayla gitmek isteyenler, 442 otobüsünün hareket saatlerini araştırıyor. AŞTİ ve Kızılay bağlantılı hattı kullanırken kalkış yönünü, durak bilgisini ve uçuş öncesi işlemleri birlikte değerlendirmek gerekiyor. Güncel tarifedeki gece seferleri, bilet ücreti ve yolculuk planını etkileyen ayrıntılar, havalimanına zamanında ulaşmak isteyen yolcular için bu rehberde açıklanıyor.

Ankara’dan Esenboğa’ya gece nasıl gidilir? 442 otobüsünün güzergâhı ve sefer saatleri

Ankara’da gece veya sabah erken saatlerde uçuşu bulunan yolcuların en çok araştırdığı konular arasında Esenboğa ulaşımı yer alıyor. Otomobil kullanmadan havalimanına gitmek isteyenler için 442 numaralı EGO otobüsü bir seçenek sunuyor. Ancak gece yolculuğunda yalnızca otobüsün çalışıyor olması yeterli değil. Evden durağa ulaşma süresi, bekleme, havalimanındaki işlemler ve uçuşun tarihi birlikte hesaplanmalı.

Gece uçuşuna toplu taşımayla yetişmek mümkün olabilir; bunun için uçuşunuza uygun seferi önceden seçmeniz gerekir. Son dakikada durağa gitmek yerine, terminalde bulunmanız gereken saatten geriye doğru bir ulaşım planı hazırlamak daha sağlıklı bir yöntemdir.

442 otobüsü hangi güzergâhtan geçiyor?

EGO’nun 11 Ekim 2026 tarihinde kontrol edilen hat bilgisinde 442, AŞTİ–15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı–Havalimanı hattı olarak yer alıyor. Havalimanı yönündeki durak sıralaması şöyle:

AŞTİ, Güvenpark, Ankara Spor Salonu, Atatürk Kültür Merkezi, Dışkapı Hastanesi, Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hasköy Akşemsettin Camii, Kuzey Ankara, Pursaklar Aile Yaşam Merkezi, Saray, Otonomi 1. Kapı ve Esenboğa Havalimanı İç Hatlar. ego.gov.tr

Yolculuğa ara duraktan başlayacak kişilerin, durağın adını ve havalimanı yönündeki konumunu kontrol etmesi gerekiyor. Aynı bölgede karşılıklı durakların bulunması, özellikle ilk kez yolculuk yapanlar açısından karışıklık yaratabilir. Bavulla yola çıkmadan önce bineceğiniz durağı haritada işaretlemek, gece ulaşımında zaman kaybını azaltır.

442 otobüsünün gece sefer saatleri

Resmî hareket çizelgesinde hafta içi, cumartesi ve pazar için aşağıdaki gece ve erken sabah kalkışları görülüyor:

Kalkış noktası Gece ve erken sabah hareket saatleri AŞTİ’den Esenboğa yönüne 01.00, 03.00, 05.00, 06.00, 06.30 Esenboğa’dan şehir merkezi yönüne 00.01, 02.00, 04.00, 06.20, 06.45

Çizelgede AŞTİ’nin akşam son kalkışı 22.55 olarak listeleniyor. Tablodaki saatler başlangıç noktasından hareket saatidir; Kızılay’dan geçiş saati değildir. ego.gov.tr

Bu ayrım, gece uçuşunu planlarken belirleyicidir. Arama sonucunda görülen bir saati, hangi yöndeki araca ait olduğunu incelemeden kullanmak yanlış bir yolculuk planına neden olabilir. Havalimanından merkeze hareket eden araçla, şehirden havalimanına giden aracın saatleri ayrı değerlendirilmelidir.

Kızılay’dan binecek yolcular saati nasıl kontrol etmeli?

Kızılay’da otobüse binecek bir yolcunun, AŞTİ kalkış saatini doğrudan kendi durağının saati kabul etmemesi gerekir. Aracın ara durağa ulaşması için geçen süre yol koşullarına göre değişebilir.

EGO’nun internet sitesindeki “Otobüs Nerede?” ve “Hareket Saatleri” bölümleri ile EGO CEP’TE uygulaması, yolculuk öncesinde başvurulabilecek resmî bilgi kanalları arasında bulunuyor. Durak numarasını kullanarak kontrol yapmak, benzer isimli durakları ayırt etmeyi kolaylaştırır. ego.gov.tr

Durağa yaklaşırken yapılacak son kontrol de önem taşır. Önceden kaydedilmiş bir ekran görüntüsü, yolculuk günündeki değişiklikleri göstermeyebilir. Bu nedenle planı hazırlarken kullanılan çizelgeyle, yola çıkmadan hemen önce görülen bilgiyi karşılaştırmak faydalıdır.

Gece uçuşuna yetişmek için nasıl hesap yapılmalı?

Planlamaya uçağın kalkış saatinden değil, havalimanında bulunmanız gereken saatten başlamak gerekir. Havayolunuzun check-in, bagaj teslimi ve biniş kapısı kapanış kurallarını inceleyin. Ardından otobüs yolculuğunu, durağa ulaşmayı ve olası beklemeyi bu saate ekleyerek hangi seferin uygun olduğunu belirleyin.

Örneğin, tamamen varsayımsal bir hesapta terminale saat 04.00’te ulaşmayı hedeflediğinizi ve ulaşım için toplam 90 dakika ayırdığınızı düşünün. Bu durumda yolculuğa en geç 02.30’da başlamanız gerekir. Sefer seçimini de bu hedefe göre yapmalısınız. Buradaki 90 dakika, 442 hattının doğrulanmış yolculuk süresi değildir; hesap yöntemini anlatan örnektir.

Planınız yalnızca tek bir sefere bağlıysa, o aracı kaçırdığınızda oluşacak sonucu da değerlendirin. Gece beklemesinin uçuşa yetişme payınızı ortadan kaldırdığı durumlarda daha erken çıkmak veya alternatif ulaşım seçeneği hazırlamak gerekir.

Gece yarısından sonraki uçuşlarda tarih ayrıntısı

Bilette yazan tarih, özellikle gece yarısını geçen uçuşlarda dikkatle okunmalı. Örneğin 12 Ekim saat 01.30 kalkışlı bir uçuş için hazırlık ve ulaşımın önemli bölümü 11 Ekim akşamında gerçekleşebilir.

Takvime yalnızca “12 Ekim uçuş” şeklinde not düşmek yerine, evden çıkacağınız tarihi ve saati ayrı yazmak karışıklığı önler. Alarmı da uçağın kalkışına değil, hazırlanma ve yola çıkma saatine göre kurmak gerekir. Birden fazla kişi birlikte seyahat ediyorsa buluşma saatinin aynı tarih üzerinden belirlendiğinden emin olunmalıdır.

Metrodan 442’ye aktarma yapılabilir mi?

Evinizden AŞTİ veya Kızılay’a raylı sistemle ulaşmayı düşünüyorsanız, ilk yolculuğun son seferini ayrıca kontrol etmelisiniz. EGO, metro ve ANKARAY’ın ilk ve son sefer bilgilerini resmî kanallarında yayımlıyor. Havalimanı otobüsünde gece seferi bulunması, aktarma yapacağınız bütün ulaşım araçlarının aynı saatte çalıştığı anlamına gelmez. ego.gov.tr

Aktarma planında istasyondan çıkış, doğru durağa yürüme ve bavulla hareket etme süresine de yer verin. Haritada kısa görünen bir bağlantı, ağır bagajla daha uzun sürebilir. Çocukla veya hareket desteğine ihtiyaç duyan biriyle seyahat ediyorsanız bu süreyi kendi koşullarınıza göre genişletin.

442 Esenboğa otobüsü ücreti ne kadar?

EGO’nun güncel taşıma ücretleri sayfasında 442 Esenboğa–Kızılay–AŞTİ hattının ücreti 150 TL olarak belirtiliyor. Aynı açıklamaya göre hatta serbest kartlar geçerli; öğrenci tarifesi bulunmuyor. ego.gov.tr

Bu ücret üzerinden, ücretsiz seyahat hakkı olmayan iki yolcunun tek yön otobüs gideri 300 TL olur. Kişi başına gidiş ve dönüş hesabı da mevcut tarife değişmediği takdirde 300 TL’dir. Evden biniş durağına ulaşmak için yapılacak diğer yolculukların giderleri ayrıca hesaplanmalıdır.

Yola çıkmadan önce son kontrol

Bilet tarihi, terminale ulaşma hedefi, doğru yön, biniş durağı ve ödeme hazırlığı aynı plan içinde tamamlanmalı. Telefonun şarjını kontrol etmek, durak bilgisini kaydetmek ve uçuş belgelerini kolay erişilebilir tutmak gece yolculuğunu kolaylaştırır.

Güncel saatleri EGO 442 hareket çizelgesinden, ücret bilgisini ise EGO taşıma ücretleri sayfasından kontrol edebilirsiniz. Uçuşa yetişme hesabında, planlanan otobüs hareketiyle terminale varışın farklı aşamalar olduğunu göz önünde bulundurun ve beklenmedik gecikmelere zaman ayırın.