Ankara’da ASKİ altyapı çalışmaları nedeniyle 355, 374 ve 389 numaralı EGO otobüs hatlarında geçici güzergâh uygulaması başlatıldı. 1866. Cadde'nin trafiğe kapanmasıyla birlikte araçlar alternatif yollara yönlendirilirken, toplam altı durak geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için yeni güzergâh ve durak detayları açıklandı.

Büyükşehirlerde kesintisiz toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla yürütülen altyapı ve iyileştirme çalışmaları, günlük ulaşım güzergâhlarında geçici değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Başkent Ankara’da toplu taşıma hizmeti veren EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların seyahatlerini aksatmamak ve güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir duyuru yayımladı. Kent genelinde yürütülen altyapı faaliyetleri kapsamında, belirli hatların güzergâhında geçici rotaların uygulanacağı bildirildi.

ASKİ Çalışmaları Nedeniyle 1866. Cadde Traffiğe Kapandı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yürütülen altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmaları, kentteki trafik ve ulaşım akışını doğrudan etkiledi. Çalışmaların güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için kritik akslardan biri olan 1866. Cadde araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Cadde üzerindeki geçişlerin durdurulması, bölgeden toplu taşıma hizmeti sağlayan otobüs hatlarının da alternatif güzergâhlara yönlendirilmesini zorunlu kıldı. Bu durumdan doğrudan etkilenen 355, 374 ve 389 numaralı hatlar, çalışmalar tamamlanıncaya kadar geçici plan üzerinden hizmet verecek.

355, 374 ve 389 Hangi Alternatif Güzergâhı Kullanacak?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu üç otobüs hattı gidiş ve dönüş yönlerinde normal rotalarından saparak belirlenen yeni güzergâh üzerinden seferlerini sürdürecek. Yolcuların seyahat planlamalarında aksaklık yaşamaması için duyurulan alternatif güzergâh sırasıyla şu sokak ve caddelerden oluşuyor:

92. Sokak

1876. Sokak

1869. Sokak

1878. Sokak

Mavigöl Caddesi

1890. Sokak

Şehit Hanifi Mutlu Caddesi

Uygulamanın hem gidiş hem de dönüş yönlerinde eş zamanlı olarak geçerli olduğu, bu nedenle yolcuların akşam dönüş saatlerinde de aynı alternatif güzergâhı göz önünde bulundurması gerektiği vurgulandı.

Toplam Altı Durak Geçici Olarak Hizmet Dışı

Güzergâh değişikliğiyle birlikte, normal rota üzerinde yer alan bazı duraklar geçici süreyle otobüs hizmetinin dışarısında bırakıldı. Yapılan açıklamaya göre 31196, 31377, 31193, 31350, 31192 ve 31621 numaralı duraklara geçici olarak otobüs uğramayacak.

Uzmanlar ve yetkililer, her gün rutin olarak aynı durakları kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için biniş yapacakları durak numaralarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor. Kapatılan duraklar için henüz birebir eşleşen yeni alternatif durak numaraları paylaşılmadığından, yolcuların çevrelerindeki en yakın aktif durakları incelemesi ve seyahat sürelerine bir miktar ek süre tanışması önem taşıyor.

Normal Güzergâha Ne Zaman Dönülecek?

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise bu geçici uygulamanın ne kadar süreceği geliyor. Yapılan resmi bilgilendirmelere göre, geçici güzergâh uygulaması ASKİ altyapı çalışmalarının tamamen tamamlanması ve 1866. Cadde’nin yeniden ulaşıma açılmasına kadar kesintisiz olarak devam edecek. Çalışmaların bitiş tarihine ilişkin net bir saat veya gün verilmediği için yolcuların EGO Genel Müdürlüğü'nün yapacağı yeni duyuruları ve güncel açıklamaları yakından takip etmesi gerekmektedir. Günlük seyahat planlarını bu doğrultuda yapan vatandaşlar, olası aksaklıkların önüne geçebilecek.