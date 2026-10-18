İçişleri Bakanlığı, sürücü belgelerinin geri verilmesini talep eden ehliyet affı konusundaki soru önergesine resmi yanıt verdi. Bakanlık, sürücü belgelerinin can güvenliğini korumak amacıyla geçici olarak geri alındığını belirterek af düzenlemesinin gündemde olmadığını bildirdi.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve geçimini şoförlükle sağlayan vatandaşların sürücü belgelerinin iadesini talep eden yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak yanıtlandı. Bakanlık tarafından verilen yanıtta, sürücü belgelerine uygulanan geçici yaptırımların temel amacının trafik güvenliğini sağlamak olduğu vurgulandı.

Ehliyet Affı Konusunda İçişleri Bakanlığından Resmi Açıklama

İçişleri Bakanlığı, ehliyet affı düzenlemesine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta yaptırımların can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla yürütüldüğünü açıkladı. Açıklamada, kural ihlallerinin engellenmesi ve kazaların azaltılması hedeflendiği için ehliyet affına yönelik herhangi bir yasal çalışmanın bulunmadığı belirtildi.

Milletvekili Mustafa Sarıgül tarafından verilen 7/46653 esas numaralı önergede, ölümlü ya da yaralamalı kazaya karışmamış ve alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmamış kişilerin belgelerinin geri verilmesi istenmişti. Özellikle taşımacılık, kuryelik ve şoförlük sektöründe çalışanların mağduriyet yaşadığına dikkat çekilerek bu konuda bir çalışma olup olmadığı sorulmuştu.

Soru Önergesinde Yer Alan Talepler

Meclise taşınan soru önergesi kapsamında İçişleri Bakanlığına yöneltilen başlıca sorular şunlar oldu:

Ölümlü veya yaralanmalı kazaya karışmamış ve uyuşturucu ya da alkol etkisi altında araç kullanmamış olmasına rağmen ehliyetine el konulan kişi sayısı,

Ehliyeti geri alınan vatandaşların ne kadarının geçimini şoförlük, taşımacılık veya kuryelik gibi sürücülük gerektiren iş kollarından sağladığı,

Mesleği şoförlük olan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve belgelerinin iadesi amacıyla bir yasal çalışma yapılıp yapılmadığı.

Sürücü Belgelerinin Geri Alınma Sebepleri

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi yanıtta, kara yollarında vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü ifade edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri uyarınca uygulanan yaptırımların gerekçeleri sıralandı.

Bakanlık değerlendirmesinde, belgelerin geçici süreyle geri alınmasının kural ihlallerini caydırmak, mükerrer ihlalleri önlemek, kaza sayılarını düşürmek ve tüm yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğini korumak amacı taşıdığı aktarıldı. Bu kapsamda trafik mevzuatındaki idari yaptırımların tavizsiz uygulanacağı vurgulanarak ehliyet affının gündemde yer almadığı kaydedildi.